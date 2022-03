Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda il 23 marzo preannunciano nuovi colpi di scena.

Flora, dopo diversi tentennamenti, troverà il coraggio di dichiararsi apertamente ad Umberto. Veronica, intanto, avrà un'idea per far riappacificare Ezio e Stefania. Ludovica riceverà un invito a pranzo al Circolo al quale non potrà dire di no, scatenando poi la gelosia di Marcello.

Intanto Anna e Salvo comprenderanno che è giunto il momento di prendere una decisione per il loro futuro.

La situazione appare piuttosto delicata a causa della piccola Irene, tuttavia il giovane Amato ha qualcosa in mente che potrebbe aiuterebbe risolvere i loro problemi.

Il Paradiso, spoiler 23 marzo: Flora ama Umberto

Flora, fin dal primo momento, è apparsa presa da Umberto. La ragazza, difatti, non è riuscita a resistere al fascino di Guarnieri, e nonostante i dissapori legati alla vicenda del padre, se ne è innamorata a poco poco. Stando alle anticipazioni relative alla puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda il 23 marzo, Flora farà una dichiarazione d'amore a Umberto. Gli spoiler, tuttavia, sono criptici, e non annunciano nelle specifico in quale modo potrebbe evolvere il colloquio fra i due, tantomeno come potrebbe reagire Umberto.

Episodio 23/3: Veronica trova il modo per riunire Ezio e Stefania

Nel corso della puntata de Il Paradiso del 23 marzo sarà dato spazio anche alle vicende che coinvolgono la famiglia Colombo. Ezio e Stefania, dopo che quest'ultima ha scoperto chi sia veramente Gloria, non si parlano più. La ragazza, infatti, prova rancore anche nei confronti del padre, dato che le ha mentito per tanti anni.

Veronica, però, sembrerà avere una geniale intuizione, che potrebbe portare alla riconciliazione fra padre e figlia.

Il Paradiso, puntata 23 marzo: Marcello geloso, Salvo e Anna parlano del futuro

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore che sarà trasmessa mercoledì 23 marzo preannunciano che Ludovica riceverà un invito a pranzo da Ferdinando.

La ragazza non potrà rifiutare, dato che, trattandosi di un incontro legato a questioni di lavoro, Torrebuona insisterà affinché gli faccia compagnia. Il pranzo si terrà al Circolo, alla presenza anche di un amico di Ferdinando, il quale fraintenderà la natura del rapporto fra la giovane Brancia e Torrebuona. Marcello essendo presente al Circolo non potrà non assistere alla scena e quindi inizierà ad essere geloso.

Salvo e Anna, nel frattempo, comprenderanno di dover prendere una decisione per il loro futuro. La riluttanza della piccola Irene a trasferirsi a Milano complica le cose, ma il barista avrà un'idea che potrebbe far felici tutti.