Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca 'Love is in the air', che racconta la storia d'amore fra un famoso imprenditore, Serkan Bolat, e un architetto paesaggistico, Eda Yildiz, nella Istanbul dei giorni nostri. Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda dal 21 al 25 marzo 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 16:50. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul difficile rapporto fra Aydan e la suocera, sullo smarrimento dell'anello di fidanzamento di Aydan, sulle ristrettezze economiche di Kerem e sul compleanno di Serkan.

Kerem ha bisogno di soldi

Le anticipazioni di 'Love is in the air' ci segnalano che la signora Yadigar chiederà a Kemal di andare a casa di Eda e Serkan per chiedere la mano di Aydan. L'uomo acconsentirà ed insieme alla madre si recherà a casa dei Bolat. Dopo aver saputo di avere ottenuto una borsa di studio che copre il 75% dei costi dell'università, Kerem deciderà di rimandare i suoi studi all'anno successivo. Più tardi, il giovane risolverà i suoi problemi economici grazie all'aiuto di Burak che si offrirà di fargli un prestito. Nel frattempo, Serkan e i suoi soci scopriranno chi è il proprietario del palazzo in cui ha sede l'Art Life e decideranno di trasferire la loro azienda in un'altra zona.

L'iniziativa dei dirigenti dell'Art Life, però, fallirà miseramente a causa dei pochi fondi a loro disposizione. Ayfer suggerirà a Melo di mettere alla prova Burak per capire se lui è l'uomo giusto per lei. Quest'ultimo accetterà la proposta della fidanzata.

Eda dimentica il compleanno di Serkan

Stanca della presenza ingombrante della suocera, Aydan si sfilerà l'anello di fidanzamento di famiglia e lo lascerà incustodito sul tavolo del giardino.

Lì, verrà trovato da Can che lo utilizzerà per fare una proposta di matrimonio a Kiraz. Non sapendo che è stato il bambino a prendere il monile, tutti si convinceranno che a rubarlo sia stato Kerem, perché bisognoso di denaro per l'università. Quello di cui non saranno a conoscenza è che il giovane ha già risolto tutti i suoi problemi economici.

Nonostante ciò, Kerem soffrirà moltissimo all'idea di essere stato accusato di furto, decidendo di rinunciare all'università per accettare un lavoro in un'altra città. A causa del comportamento asfissiante di Serkan, Eda sarà costretta a cambiare ginecologo, lasciando il dottor Cenk per farsi seguire da uno suggerito dal marito di nome Kayati Onem.

Eda deciderà di partorire in acqua anche se Serkan non sarà molto d'accordo con tale scelta. Più tardi, Eda dimenticherà il compleanno del marito per poi decidere di organizzargli una festa a sorpresa senza sapere che hanno già pensato a tutto Melo, Ayfer e Burak.