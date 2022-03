Tanti colpi di scena avverranno durante le nuove puntate di Beautiful in programma a marzo negli Usa. Gli spoiler della soap opera raccontano che Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood) si improvviserà detective. In particolare, la ragazza inizierà a pedinare le mosse di suo fratello Thomas, facendo una scoperta spiazzante.

Beautiful: Finn fa una visita a sorpresa a Sheila

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate americane trasmesse dal 21 al 25 marzo sull'emittente Cbs rivelano che Brooke dirà a Ridge di non avere intenzione di lasciarlo andare, tanto da voler combattere per riconquistarlo.

Tuttavia, lo stilista non apparirà entusiasta di questa iniziativa. A tal proposito, Logan apparirà vittima di sensi di colpa per aver perso il marito a causa di un suo errore. Una situazione che spingerà la donna a ricordarsi del burrascoso passato avuto con Stephanie. In quell'occasione, la madre di Ridge (Thorsten Kaye) riteneva che Brooke non fosse adatta a suo figlio.

Nel frattempo, Sheila apparirà euforica quando Finn le farà visita a sorpresa in hotel. La donna, infatti, sarà vicinissima ad ottenere tutto ciò che desidera: la pace con suo figlio e la distruzione di Brooke. L'unico ostacolo al suo piano potrebbe essere Thomas, pronto a rivelare a Ridge la verità sul tradimento con Deacon.

Steffy pedina le mosse di suo fratello

Nelle nuove puntate di Beautiful, Steffy chiederà a Thomas per quale motivo ha iniziato a provare dispiacere per Brooke. La giovane, infatti, noterà che suo fratello ha cambiato atteggiamento nei confronti dell'ex matrigna, tanto da voler capire la ragione. Per questo motivo, la giovane Forrester deciderà di pedinare le mosse del padre di Douglas in giro per Los Angeles, improvvisandosi detective.

Alla fine, la figlia di Ridge rimarrà sbalordita quando vedrà Thomas avere un'accesa discussione con Sheila.

Ovviamente, la scena destabilizzerà la ragazza, che chiederà consiglio a Finn. Steffy, infatti, non capirà per quale motivo suo fratello abbia la necessità di discutere con sua suocera.

Thomas minacciato da Sheila

Thomas, invece, apparirà sempre più in difficoltà quando Sheila lo minaccerà di tenere la bocca chiusa.

Il padre di Douglas, infatti, sarà molto combattuto se raccontare o meno che Carter è stata l'artefice della rottura tra Brooke e Ridge.

Ma ecco che la conversazione di Forrester jr sarà spiata da suo padre e Carter, i quali ne resteranno molto confusi. Alla fine, lo stilista chiederà a suo figlio una spiegazione.