La soap opera di origini turche Love is in the air prosegue la propria messa in onda in Italia. Nel corso dell’episodio che verrà trasmesso su Canale 5 il 28 marzo 2022 a partire dalle ore 16:55 circa, Eda Yildiz (Hande Erçel) correrà un grosso pericolo durante la festa di compleanno del marito Serkan Bolat (Kerem Bürsin).

Dagli spoiler si evince che l’architetta, proprio quando la sua seconda gravidanza sarà quasi al termine, avrà un piccolo incidente a causa di un capogiro che farà prendere un grosso spavento a tutte le persone a lei care: per fortuna a soccorrere Eda sarà suo marito, che però non potrà evitare il ricovero in ospedale.

Anticipazioni Love is in the air del 28 marzo: Eda ha un malore durante la festa di compleanno di Serkan

Nella puntata della serie televisiva che verrà trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset lunedì 28 marzo, finalmente arriverà un giorno speciale che Eda aveva quasi dimenticato a causa di tutte le preoccupazioni legate alla gravidanza, ossia la festa di compleanno a sorpresa di suo marito Serkan organizzata da Melek (Elçin Afacan), Ayfer (Evrim Doğan) e Burak (Sinan Helvacı).

Durante l’evento sarà presente anche il padre di Serkan. Intanto alla festa rischierà di consumarsi una tragedia, poiché Eda salirà su una scala per recuperare un palloncino alla figlia Kiraz (Maya Başol) rimasto incastrato su un albero: a causa di un malore improvviso l’architetta paesaggista finirà per perdere l’equilibrio.

A evitare il rischioso incidente e la caduta di Eda ci penserà Serkan con il suo provvidenziale intervento: l'uomo farà in tempo a prenderla tra le sue braccia.

Serkan e Eda fanno commuovere i loro familiari dopo aver annunciato il nome del loro secondo figlio

Nonostante il pericolo scampato, Eda inizierà ad avere delle contrazioni al punto da vedersi costretta ad andare in ospedale.

Non appena la sua dolce metà farà ritorno a casa, Serkan sarà ancora più protettivo per tenere sotto controllo la salute della sua amata e quella del loro bambino.

Successivamente Eda e Serkan annunceranno ai loro familiari di aver deciso di chiamare il loro secondogenito Alp, come il fratello dell'imprenditore deceduto giovane età: con la loro scelta i genitori della piccola Kiraz faranno commuovere tutti i presenti, in particolare Aydan (Neslihan Yeldan), visto che ringrazierà Eda dicendole delle parole molto importanti, affermando in particolare di considerarla una figlia.