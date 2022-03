Prosegue l'appuntamento con Studio Battaglia, la nuova fiction di Rai Uno con protagoniste Barbora Bobulova, Lunetta Savino e Miriam Dalmazio. Il legal drama, che per le prime puntate è andato in onda di martedì, eccezionalmente in questa settimana sarà trasmesso di lunedì. L'appuntamento, dunque, per la terza puntata è per lunedì 28 marzo. Le anticipazioni della prossima prima serata svelano nuovi colpi di scena. Nina verrà a sapere che lo Studio Battaglia naviga in pessime acque, al contempo cercherà di farsi perdonare da Viola per il putiferio che ha scatenato alla cena di famiglia.

La terzogenita a sua volta vorrebbe ricucire il suo rapporto con Alessandro, che, però, almeno per il momento, non vuole saperne nulla di lei. Problemi in vista anche per Anna, la cui stabilità matrimoniale è stata minata dalle rivelazioni della sorella mezzana. Tuttavia, Alberto le ha anche confessato di essere iscritto sulla lista dell'app di incontri extraconiugali, motivo per cui non riuscirà più a fidarsi di lui. A rompere ulteriormente gli equilibri ci penserà l'affascinante avvocato Munari, il quale proporrà ad Anna di partire per l'Argentario per un soggiorno di lavoro.

Studio Battaglia, trama terza puntata: Marina in difficoltà

Nel corso della terza puntata del legal drama, Studio Battaglia, in onda lunedì 28 marzo, Nina verrà a sapere che lo studio verte in cattive acque.

La giovane sarà sconvolta da questa scoperta, tuttavia cercherà di mediare al modo pessimo in cui si è comportata durante la cena di famiglia. Pertanto andrà da sua sorella minore per chiederle perdono, dato che le ha mandato a monte il matrimonio. A tal proposito, Alessandro non vorrà più saperne di Viola, ed annullerà ufficialmente il matrimonio.

Studio Battaglia, anticipazioni 28/3: Anna non si fida di Alberto

Le Anticipazioni Tv della terza puntata di Studio Battaglia preannunciano che Anna, dopo aver appreso che il marito è iscritto alla lista di incontri, non riuscirà più a fidarsi di lui.

Tuttavia Casorati le giurerà che, pur essendo presente su quella lista, non si è mai visto con nessuna donna. Nel frattempo, saranno diversi i casi da risolvere: Anna sarà alle prese con un uomo in causa con la ex moglie perché non vuole vaccinare loro figlio.

Studio Battaglia, puntata 28 marzo: Munari ed Anna raggiungono Carla all'Argentario

La terza puntata proseguirà con Massimo che proporrà alla primogenita di Marina di partire insieme per un viaggio di lavoro. I due saranno diretti all'Argentario, dove raggiungeranno la loro cliente Carla Parmeggiani. La donna darà prova di grande tenacia, rifiutando una proposta milionaria avanzatale dall'ex marito. Tuttavia il divorzio fra i due coniugi risulterà essere tutt'altro che facile.