Per Miriana Trevisan l'esperienza al Grande Fratello Vip 6 si è conclusa ieri sera, quando è stata eliminata definitivamente dal cast del Reality Show Mediaset.

La showgirl, fuori dalla casa di Cinecittà, ha avuto modo di rivedere Biagio, il concorrente che ha conosciuto in questi mesi di permanenza nel reality show e col quale sembrava esserci una love story. Eppure, in queste ore post reality, Biagio ha raccontato di non aver trascorso del tempo con Miriana, senza nascondere la sua amarezza.

Miriana Trevisan fuori dal Grande Fratello Vip: Biagio deluso

Nel dettaglio, dopo l'eliminazione di Miriana dal Grande Fratello Vip, Biagio l'ha accolta in studio e le ha rinnovato e ribadito tutto il suo sentimento.

L'opinionista tv, ex protagonista di questa sesta edizione, ha confermato di essere innamorato della Trevisan, aggiungendo che da questo momento in poi avrebbero avuto tempo a disposizione per stare insieme.

Eppure, intervistato oggi a Pomeriggio 5, Biagio ha ammesso di essere particolarmente deluso dalla showgirl, dato che ieri notte al termine della puntata serale del reality show, i due non sono stati insieme e ad oggi non si sono ancora sentiti.

Biagio svela cosa è successo dopo l'eliminazione di Miriana dal GF Vip

"È assodato che lei dovesse parlare la prima notte non con me ma col figlio, non siamo stati insieme", ha ribadito Biagio nel corso della sua ospitata nel talk show condotto da Barbara d'Urso, aggiungendo però che c'è stato un episodio che l'ha ferito.

"È capitato che sono passato nel suo container: lei ha avuto un problema col cellulare, perché non ricordava il numero pin e mi ha detto, lascia il tuo numero al mio agente che poi ti chiamo", ha raccontato Biagio senza nascondere di non aver gradito il gesto.

"Questa cosa mi ha un po' stranito. Ad oggi non ho ricevuto chiamate: certo sta col figlio, non è che posso sparare a zero su una donna che amo", ha sentenziato ancora Biagio.

Miriana avrebbe già 'scaricato' Biagio dopo il Grande Fratello Vip

Tuttavia, gli opinionisti presenti in studio da Barbara d'Urso, non hanno dubbi sul fatto che quello di Miriana sarebbe un sonoro "due di picche" nei confronti del suo compagno di gioco conosciuto al Grande Fratello Vip.

Come se non bastasse, hanno fatto notare a Biagio che questa notte, dopo la sua uscita dalla casa di Cinecittà, Miriana ha trascorso tutto il tempo sui social, a chiacchierare con i fan che l'hanno supportata nel corso di questi mesi.

Insomma, il sospetto è che a distanza di mesi dall'uscita di Biagio dalla casa del GF Vip, Miriana Trevisan abbia cambiato idea nei suoi confronti, al punto da scaricarlo subito dopo la fine della sua esperienza.

