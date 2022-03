Lulù non sta bene e preoccupa i fan. È questa la notizia che da un po' di ore gira sul web e i social, mandando "in tilt" i tantissimi sostenitori della principessina Selassié, che hanno avuto modo di conoscerla e apprezzarla durante l'esperienza nella casa del Grande Fratello Vip.

A svelare cosa sta succedendo in queste ore ci ha pensato Clarissa, che sui social ha confermato il fatto che Lulù non sta in perfetta forma fisica.

Clarissa rompe il silenzio su Lulù e svela che non sta bene

Nel dettaglio, Clarissa ha preso la parola sui social per rassicurare i fan che da un po' di ore non la vedevano attiva tra Instagram e Twitter.

A quel punto la principessina ha precisato che il motivo di questo silenzio social è dovuto a Lulù, che a quanto pare non sta benissimo.

Clarissa ha rivelato che la fidanzata di Manuel Bortuzzo non starebbe attraversando un momento semplice, anche se per fortuna non sarebbe nulla di grave.

I fan preoccupati per Lulù: Manuel Bortuzzo resta in silenzio

"Siamo un po' fuori dai social perché Lulù sta poco bene, sta poco in condizione per essere social e quindi stiamo con lei" ha ammesso la principessina Clarissa, anche lei ex protagonista di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Parole che hanno in parte allarmato i fan, i quali speravano di avere qualche notizia in più da parte di Manuel Bortuzzo, ma così non è stato.

Il fidanzato di Lulù, infatti, ha scelto di restare in silenzio e per ora non ha proferito parola su quello che starebbe succedendo e sulle condizioni di salute della sua amata principessina.

Al momento, quindi, non si hanno ulteriori dettagli su quanto starebbe succedendo a Lulù, anche se i fan della principessina si augurano che tutto possa risolversi per il meglio e che l'ex gieffina possa tornare a postare sui social al più presto.

Manuel sogna una famiglia con Lulù dopo il Grande Fratello Vip 6

Intanto la storia d'amore con Manuel Bortuzzo procede nel migliore dei modi. In una recente intervista, il nuotatore ha ammesso che la principessina Selassié è riuscita a cambiargli completamente la vita e che dopo la fine del reality show hanno scelto di andare subito a convivere.

Manuel non ha nascosto neppure che gli piacerebbe poter mettere su famiglia con Lulù e magari, un giorno, riuscire ad avere un figlio, ritenendo che la principessina possa essere la madre ideale per i suoi bebè.

I due riusciranno a coronare questo grande sogno d'amore a stretto giro? La risposta nel corso dei prossimi mesi, seguendo l'evolversi della storia d'amore tra Manuel e Lulù.