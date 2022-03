Il Paradiso delle Signore 6 il 31 marzo 2022 va in onda su Rai 1 alle 15:55 e su RaiPlay in diretta streaming o on demand. Le anticipazioni della nuova puntata si concentrano sulle conseguenze del vile gesto di Dante, che ha sottratto il cioccolatino vincente della lotteria di Vittorio, così da farlo passare per un truffatore. Irene e Umberto hanno capito che Marco e Stefania provano un forte sentimento l'uno per l'altra, invitandoli a non rinunciare al loro amore. Nell'episodio di domani 31 marzo, Conti si troverà in pieno nella rete tesa da Romagnoli.

Irene, invece, farà forza a Stefania affinché si ribelli ai capricci di Gemma, mentre Ludovica e Marcello saranno sempre più in crisi.

Il Paradiso delle Signore 6 puntata 139 trama

C'è aria tesa a Villa Guarnieri. Flora ha ricevuto in regalo dei preziosi orecchini da Umberto, ma ha travisato il gesto. Il commendatore voleva solamente farsi perdonare per averla trascurata e tentare di avere un rapporto amichevole con lei. Peccato che la giovane Ravasi ne sia innamorata e che, una volta capite le reali intenzioni di Umberto, Flora si sia ritrovata con il cuore spezzato.

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, Adelaide inizierà a sospettare che tra Umberto e Flora ci sia qualcosa e le sue intuizioni diventeranno certezze quando scoprirà per puro caso gli orecchini.

Per il momento non farà nulla, ma i guai per la contessa non si fermeranno qui. Nell'episodio del 31 marzo, Guarnieri tenterà ancora una volta di fare un passo verso Flora, ma sarà completamente inutile.

Gemma e Stefania rivali in amore

Durante una visita a Marco, Gemma ha avuto la certezza che Stefania è stata alla foresteria senza dire nulla.

Dopo essersi infuriata con il fidanzato, se ne è andata in fretta e furia. La giovane Stefania ha rinunciato alla redazione, sperando di riacquistare la fiducia della sorellastra. Tuttavia le cose prenderanno una piega totalmente inaspettata negli episodi Il Paradiso delle Signore dal 4 all'8 aprile, quando il vero amore trionferà.

Irene ha capito che Stefania ha deciso di lasciare la redazione perché prova qualcosa per Marco, ma la giovane Colombo ha negato tutto, visibilmente imbarazzata. Anche Umberto ha intuito i veri sentimenti del giovane, suggerendogli di fare chiarezza con se stesso.

Nella puntata di domani 31 marzo. Irene cercherà di scuotere Stefania spronandola a reagire: non è giusto che lasci i suoi sogni sacrificandosi e, soprattutto, che rinunci al ragazzo che ama.

Ludovica gioca con il fuoco, anticipazioni Il Paradiso delle Signore

La vicinanza tra Ferdinando e Ludovica è sempre maggiore e, anche se non se ne accorge, la ragazza sta trascurando Marcello. I racconti delle imprese di Torrebruna l'hanno incantata, tanto da non riuscire a staccare gli occhi dal bel Torrebruna.

Ovviamente Marcello ne è geloso e comincia a essere stanco di essere messo da parte. Sarà così che il bel rapporto tra Ludovica e Barbieri inizierà a scricchiolare, con grande gioia di Flavia. Nelle puntate Il Paradiso delle Signore della prossima settimana, la furba Brancia darà la stoccata finale a Ludovica, volta a farla separare dal suo Marcello. Saranno episodi da non perdere e determinanti per il finale di stagione.