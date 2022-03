Quella che Alfonso Signorini ha condotto giovedì 3 marzo, è stata una puntata molto difficile per Lulù. La finalista del Grande Fratello Vip, infatti, è stata attaccata da più persone, a partire dalle due opinioniste Adriana e Sonia, intervenute in difesa di Jessica.

Al termine della diretta, la principessina si è sfogata prendendosela anche con Manuel perché - a suo parere - non l'avrebbe difesa abbastanza mentre tutti la criticavano in studio.

I capricci della principessina del Grande Fratello Vip

In pochi si aspettavano che, a ridosso della finale del Grande Fratello Vip, potesse esserci uno scontro tra le sorelle Selassiè.

Da qualche giorno a questa parte, Lulù ha deciso di prendersela pubblicamente con Jessica per un presunto cambio di atteggiamento: la 23enne si è lamentata per le attenzioni che la sorella maggiore non le riserverebbe più da quando Barù è entrato nella casa.

Lulù durante la puntata del 3 marzo del GF Vip è stata contestata dalle opinioniste, dal conduttore e da alcuni compagni d'avventura (Davide e Manila in primis), tutti pronti a difendere Jessica da attacchi ritenuti gratuiti e immotivati.

Lucrezia ha pianto in diretta Tv quando si è sentita "accerchiata", ma questo non ha fatto cambiare idea a nessuno dei suoi detrattori.

La critica della finalista del Grande Fratello Vip a Bortuzzo

Al termine dell'appuntamento del 3 marzo del Grande Fratello Vip, Lulù è stata immortalata dalle telecamere mentre se la prendeva con il fidanzato.

Confrontandosi con Jessica su quanto accaduto nel corso della diretta su Canale 5, la principessina ha sottolineato che c'è stata una mancata presa di posizione da parte di Bortuzzo.

"Non ho sentito che Manuel mi ha detto che mi ama", ha esordito la giovane. Nonostante le coinquiline abbiano provato a rassicurarla, dicendole che il nuotatore ha confermato a voce alta il sentimento che nutre nei suoi confronti, Lucrezia ha continuato ad andare dritta per la sua strada, rimproverando al compagno un silenzio che lei non si aspettava.

"Non mi ha difesa per niente", ha sbottato la delusa finalista del reality Mediaset nella notte, mentre altre vippone cercavano di farla ragione scagionando Manuel da accuse infondate.

La replica di Manuel sui social

Sono arrivati tanti tweet di commento all'accusa mossa da Lulù a Manuel. Anche se vanta diversi fan, la principessina è stata criticata per la reazione eccessiva che ha avuto davanti alle telecamere.

Dopo aver appreso del rimprovero che gli ha fatto la fidanzata dalla casa del Grande Fratello Vip, Bortuzzo ha deciso di esporsi sui social network con un messaggio un po' ambiguo ma non troppo negativo.

"Per fortuna che tra 10 giorni ci penso io a te", ha scritto il nuotatore su Twitter per commentare la scenata che la compagna ha fatto tra le mura di Cinecittà chiamandolo in causa.

L'ex concorrente del GF Vip a quanto pare non se l'è presa per le cose poco carine che Lulù ha detto sul suo conto, anzi sembra che abbia provato a comprendere la stanchezza palesata dalla fidanzata. Inoltre ha guardato al futuro, ovvero a quando potranno viversi al di fuori dalle telecamere dopo quasi due mesi di lontananza.

Manca poco, infatti, alla finale del GF Vip 6: lunedì 14 marzo sarà eletto il vincitore di questa lunga edizione del format di Canale 5 (la più longeva della storia) e la principessina etiope è una delle due vippone già certe di partecipare alla puntata conclusiva (l'altra è Delia Duran).