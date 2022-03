Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva Noi, nella seconda puntata della prima stagione che andrà in onda domenica 13 marzo alle 21:25 su Rai 1, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, nella fiction con protagonisti Lino Guanciale e Aurora Ruffino ci saranno alcuni flashback del passato in cui emergerà che nel 1982, quando Pietro e Rebecca erano ancora giovani, la donna non voleva avere figli perché preferiva dedicarsi alla sua carriera da cantante. Invece, nel presente, in questo secondo appuntamento verrà dedicato un ampio spazio a Caterina e Teo, i due si apriranno e racconteranno i loro problemi con il cibo e anche i problemi della vita quotidiana.

Allo stesso tempo verrà mostrato anche il rapporto conflittuale che avevano da bambini Claudio e Daniele e come è migliorato nel corso del tempo.

Caterina e Teo saranno sempre più vicini

Nella seconda puntata di Noi, in onda domenica 13 marzo, le vicende della famiglia Peirò si concentreranno sul rapporto conflittuale da bambini tra Claudio e Daniele. Infatti, i due in un primo momento non faranno altro che litigare e non andranno d'accordo su nulla, poi però, pian piano troveranno un equilibrio. Inoltre, Caterina già da bambina noterà i suoi problemi di peso, mentre nel presente la donna sarà sempre più vicina a Teo, un uomo gentile e allegro che ha conosciuto durante i suoi incontri per mangiatori compulsivi.

L'uomo all'apparenza molto spensierato, nasconderà un passato doloroso di cui farà fatica ad aprirsi anche con Caterina.

Rebecca non voleva figli da Pietro

Successivamente, verrà fatto un ulteriore salto all'indietro nel tempo, precisamente ai mondiali del 1982. In particolare, in questo periodo la grande storia d'amore tra Pietro e Rebecca non starà andando per il meglio e lei confesserà all'uomo di non volere figli, in quanto vorrà coltivare la sua passione per il canto.

Infatti, la donna vorrà fare di questa passione per il canto, il suo lavoro e lo dimostrerà anche il fatto che Rebecca si esibirà nel locale dove entrambi staranno seguendo la partita dell'Italia. Pietro, come prevedibile, non prenderà benissimo questa notizia.

Poi passiamo nuovamente al presente, in cui Teo inviterà più volte Caterina a vedere insieme una partita dell'Italia, però la donna lo terrà a distanza e rifiuterà più di una volta l'invito dell'uomo.

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva della prossima puntata per scoprire ulteriori novità sulle vicende della famiglia Peirò, tra passato e presente. Intanto, per chi volesse rivedere il primo appuntamento, potrà farlo sulla piattaforma di Rai play.