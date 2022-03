Questa sera mercoledì 9 marzo andrà in onda in prima serata alle 21:25 su Canale 5, la prima puntata della prima stagione della nuova serie televisiva targata Mediaset, "Più forti del destino". Inoltre, c'è da aggiungere che in questa settimana andrà in onda anche il secondo appuntamento della fiction (venerdì 11 marzo).

La serie prodotta da Fabula Pictures e diretta da Alexis Sweet, ha come protagoniste le tre attrici Laura Chiatti, Giulia Bevilacqua e Dharma Mangia Woods, rispettivamente nei panni di Rosalia, Arianna e Costanza. Queste ultime sono tre donne che lotteranno per loro emancipazione in Sicilia, nella città di Palermo verso la fine dell'ottocento.

La fiction è inoltre ispirata a fatti realmente accaduti.

Inoltre, tra gli altri attori protagonista ci sono anche Loretta Goggi, Francesca Valtorta e Sergio Rubini nel ruolo del Commissario Lucchesi.

Arianna si fingerà morto per fuggire con Camilla e Saverio

Nella prima puntata in onda mercoledì 9 marzo, ci troviamo a Palermo nel 1897 durante l'esposizione delle nuove tecnologie. In questa circostanza, la giovane nobile Arianna che avrà al suo fianco un marito potente e violento, incontrerà la giovane nipote Costanza. Quest'ultima sarà promessa sposa del rampollo Antonio. Inoltre, con Arianna e il futuro marito ci sarà come sempre la loro fedele cameriera Rosalia, anche se quest'ultima sarà ormai prossima a lasciare la sua signore per partire in America con il marito, alla ricerca di un futuro migliore.

Poco dopo però, durante la proiezione del cinematografo, ci sarà un incendio che cambierà definitivamente il destino delle tre protagoniste. Infatti, il rogo causerà la morte di molte persone e Arianna ne approfitterà per nascondersi e far credere a tutti di aver perso anche lei la vita nell'incendio. Infatti, il personaggio interpretato da Giulia Bevilacqua vorrà organizzare una fuga con sua figlia Camilla e il suo amante Saverio.

Costanza accuserà Antonio di essere stata abbandonata durante il rogo

Allo stesso tempo, Costanza accuserà Antonio di aver abbandonata durante l'incendio, invece la cameriera Rosalia da che voleva fuggire per l'America, si ritroverà reclusa in una casa non sua.

Intanto, il commissario Lucchesi indagherà sul disastro e i sospetti ricadranno sull’anarchico Libero che in un primo momento avrà un ruolo da eroe in quello che sarà accaduto.

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva della prossima puntata più forti del destino per scoprire ulteriori novità sulle vicende delle tre protagonista. Intanto, chi non riuscirà a vedere l'episodio durante il passaggio televisivo, potrà rivederlo su Mediaset play, in maniera del tutto gratuita.