Domenica 6 marzo in prima serata alle 21:25 su Rai 1 andrà in onda la prima puntata della prima stagione della nuova Serie TV Noi. In particolare, nel primo appuntamento con protagonisti Lino Guanciale e Aurora Ruffino nei panni di Pietro e Rebecca, verranno trasmessi due episodi, rispettivamente intitolati “Il gioco della vita” e “I fantastici 3”. Inoltre c'è da aggiungere che Noi è la trasposizione italiana della serie tv statunitense di successo This is us.

Nella prima puntata in onda domenica 6 marzo, Pietro e Rebecca saranno pronti a festeggiare il compleanno dell'uomo, ma poi proprio nel giorno dei festeggiamenti a Rebecca si romperanno le acque e dovrà essere portata in ospedale. Purtroppo per i due, il parto non andrà come previsto, in quanto uno dei tre gemelli nascerà morto.

Ovviamente per la giovane coppia la vita con tre figli piccoli non sarà proprio una passeggiata di salute. Inoltre, c'è da dire che nel primo appuntamento con la serie tv, Pietro e Rebecca reagiranno in una maniera completamente opposta all'arrivo in casa dei tre figli e elaboreranno in maniera diversa il lutto per la perdita del figlio.

Inoltre, i due neo genitori avranno diverse difficoltà con i neonati, tra cui ci sarà Daniele che non si attaccherà al seno e poi ancora i gemelli che dormiranno ad ore alterne.

Nonostante ciò, Pietro vorrà mantenere la calma in famiglia, ma Rebecca sarà molto sofferente e allo stesso tempo molto nervosa e se la prenderà per qualsiasi cosa con suo marito.

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva della nuova serie tv targata Rai per scoprire come si evolveranno le vicende di Pietro e Rebecca e i loro tre figli. Intanto, per chi non riuscisse a vedere la prima puntata durante il passaggio in tv o anche gli altri appuntamenti, potrà recuperarli tranquillamente e in qualsiasi momento mediante la piattaforma gratuita di Rai play.