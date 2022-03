Domenica 27 marzo alle 21:25 sarà trasmessa la quarta puntata di Noi, la serie tv della rete ammiraglia Rai diretta da Luca Ribuoli, remake dell'americana "This is us".

La trama dei due nuovi episodi regalerà tantissime emozioni ai telespettatori di Rai 1. Uno sarà ambientato nel presente mentre il secondo sarà un tuffo nel passato della famiglia Peirò fino agli anni 80. In sintesi, Daniele Peirò non reagirà bene quando scoprirà che sua madre Rebecca ha fatto di tutto per allontanarlo dal padre biologico.

Anticipazioni Noi, puntata 27 marzo: Daniele scopre che sua madre l'ha allontanato dal padre

Le anticipazioni su Noi - La serie, riguardanti la quarta punta che i telespettatori avranno modo di vedere domenica 27 marzo in prima visione assoluta sui teleschermi di Rai 1 annunciano inedite sorprese.

Nel primo episodio dal titolo "La baita" , Daniele rimarrà deluso dal comportamento di sua madre. Il ragazzo, infatti, scoprirà che Rebecca ha fatto di tutto per tenerlo lontano dal suo vero padre . Il giovane Peirò, a questo punto, non riuscirà a concedere tanto facilmente il perdono a sua madre addottiva. Daniele è deluso visto che pensava che tra di loro non ci potesse essere un segreto così grande.

Ovviamente, la rivelazione scombussolerà la vita di tutta la famiglia Peirò.

Rebecca scopre di essere in attesa di tre gemelli

Nel secondo episodio della quarta puntata di Noi intitolato "La casa", i telespettatori ritroveranno i protagonisti della Serie TV agli inizi degli anni 80. In dettaglio, Pietro (Lino Guanciale) e sua moglie Rebecca (Aurora Ruffino) decideranno di acquistare un'abitazione più grande.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: la coppia sarà sorpresa da una notizia del tutto inaspettata. La donna, infatti, si recherà da un dottore, che dopo averla sottoposta ad alcune indagini mediche scoprirà di essere in attesa di non solo di un bambino ma bensì tre gemelli. Una notizia, che ovviamente destabilizzerà Rebecca, da sempre restia a diventare madre visto che voleva dedicarsi alla carriera musicale.

Dove siamo rimasti

Nella terza puntata della fiction con l'attore Lino Guanciale, Claudio non è riuscito a calarsi nella parte del suo personaggio a teatro per colpa di alcuni traumi legati al passato. Chiara, a questo punto, ha deciso di aiutarlo a tirar fuori le sue emozioni per salire sul palco.

Rebecca e Pietro, invece, hanno deciso di recarsi in montagna per festeggiare il Natale 1993, se un problema all'auto non avesse mandato all'aria il loro piano.

Le vicende della famiglia Peirò sono in onda ogni domenica in prima serata su Rai 1 mentre in diretta streaming su "Rai Play" oppure in replica su Rai Premium.