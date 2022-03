Sabato 19 marzo, su Canale 5, è cominciato il Serale di Amici 21. Su Instagram, Fabrizio Prolli ha commentato le performance degli allievi. In particolare, l’ex ballerino professionista del talent show ha commentato le esibizioni di Carola e Serena. Poi, il diretto interessato ha punzecchiato la maestra Alessandra Celentano. Fabrizio Prolli è l’ex marito di Veronica Peparini, ma anche un ex ballerino professionista di Amici. Dunque, il 36enne conosce bene i meccanismi al talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Il commento dell’ex ballerino

In occasione della prima puntata del Serale di Amici 21, Alessandra Celentano - in squadra con Rudy Zerbi - ha più volte lanciato dei guanti di sfida tra Carola e Serena - allieva del team Cuccarini- Todaro. L’intento dell’insegnante era quello di mettere in risalto l’aspettò fisico della sua ballerina.

Su Instagram, l’ex ballerino professionista non si è detto d’accordo con il pensiero della maestra Celentano: “Esiste la danza nel mondo e quella di Alessandra che si riferisce solo al canone del teatro classico”. A detta del 36enne, la collega Celentano sarebbe rimasta indietro anni luce. Successivamente Prolli ha commentato le performance di Carola: “È impacciata, insicura e inguardabile”.

Il diretto interessato ha fatto sapere che dopo avere visto ballare l’allieva della maestra Celentano ha confermato il suo pensiero: Carola è una ballerina nella media, ma nulla di che. Al contrario, l’ex marito di Peparini ha elogiato Serena: “Bella, sensuale e presente”.

Fabrizio Prolli ha rivelato che, secondo lui, le chiacchiere stanno a zero.

Le parole sugli altri allievi

Fabrizio Prolli ha espresso un parere anche sulle performance degli altri ballerini. Nel dettaglio, il 36enne ha spiegato che Michele è un bravo ballerino ma in questi anni ad Amici si sono visti allievi con maggiore talento, personalità, carisma e tecnica. L’ex ballerino professionista ha parato anche di Dario e John Erik.

Nei confronti di Dario, il 36enne ha sostenuto che l’allievo è riuscito a far vedere di essere bravo in tutto. Guardando la performance scelta per il Serale, il ragazzo è stato in grado di mettere a tacere le malelingue. Su John Erik invece, Prolli ha speso parole di stima: “Credo che sia molto bravo”. Nel commentare l’esibizione di John, Prolli ha lanciato una stoccata al talent show: “Coreografia orribile che non lo metteva in risalto, aveva i piedi incollati a terra”. Secondo Fabrizio Prolli, è arrivato il momento che ad Amici vengano chiamati i veri coreografi e si smetta di far inventare le coreografie ai ballerini del corpo di ballo considerati più talentuosi.