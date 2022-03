Tempesta d'amore torna con un nuovo e ricco appuntamento settimanale. Che cosa accadrà nelle puntate che saranno trasmesse su Rete 4 da lunedì 21 a venerdì 25 marzo? Secondo le anticipazioni della storica soap bavarese, Maja apprenderà che tra Shirin e Florian è scappato un bacio e deciderà di non essere più amica della giovane Ceylan. Benni vorrebbe andare in Nuova Zelanda, ma Robert si rifiuterà di dare le referenze perché il ragazzo deve ancora completare il suo corso. Il figlio di Cornelia troverà una soluzione per non rinunciare al suo sogno.

Selina, intanto, confiderà ad Alfons che Cornelius è ancora vivo e che si trova al Furstenhof. Christoph, non volendo accettare la fine della sua storia con Selina, prometterà a quest’ultima di cambiare e le chiederà di lasciare la Baviera con lui.

Anticipazioni italiane di Tempesta d'amore: Maja scopre che Shirin e Florian si sono baciati

Durante la festa in maschera, Maja perderà di vista la sua migliora amica Shirin e il giorno seguente, con tono scherzo, le chiederà se ha incontrato il suo principe azzurro. Shirin, temendo una brutta reazione di Maja, riuscirà a sottrarsi alla sua domanda. Più tardi, la signorina von Thalheim scoprirà che la sua amica era in dolce compagnia e che si sono pure scambiati un bacio appassionato.

Werner e Christoph continueranno a trovare una soluzione per fermare la campagna diffamatoria contro il padre dei gemelli Saalfeld, soprattutto perché Rosalie sembrerà essere ignara di ciò che sta succedendo. Nel frattempo, la compagna di Michael apparirà sempre più stressata dai tantissimi impegni lavorativi. Dopo aver trascorso una notta di passione con Selina, Cornelius deciderà di lasciarla libera di decidere in merito agli affari di cuore.

Maja apprenderà che alla festa in maschera Shirin e Florian si sono scambiati un bacio e, dopo aver riflettuto a lungo, deciderà di interrompere il suo rapporto d’amicizia con la giovane Ceylan. Benni, invece, non abbandonerà il suo sogno di andare in Nuova Zelanda e chiederà a Robert delle referenze, ma per avere tutte le carte in regola dovrà finire il corso.

Alfons scopre che il marito di Selina è al Furstenhof

L’ex rampollo della famiglia Seelfeld apparirà molto dispiaciuto per non aver dato le referenze a Benni. Il ragazzo, però, non mollerà l’osso e troverà una soluzione per ottenerle. Nel dettaglio, il figlio di Cornelia fingerà di accettare per completare il corso, ma poi nel frattempo tenterà di falsificare i documenti da solo. Alfons, però, lo coglierà sul fatto e riferirà l’accaduto a Robert. Più tardi, Alfons apprenderà da Selina che Liars in realtà è Cornelius e che si trova al Furstenhof. André vorrebbe che Rosalie gli vendesse le quote della sua caffetteria ma la donna non avrà intenzione di accontentarlo.

Tempesta d'amore trame puntate dal 21 al 25 marzo: Maja perdona la sua amica

Nelle prossime puntate italiane della diciassettesima stagione di Tempesta d'amore, la giovane von Thalheim capirà che la sua amica è veramente pentita di ciò che è successo tra lei e Florian, e le concederà il perdono. Rosalie deciderà di rilevare la parte di André del Caffè Liebling, ma ben presto si renderà conto che non è facile gestire da sola questa attività. Christoph affronterà Selina e le prometterà di cambiare in meglio. L’albergatore aggiungerà anche che ha intenzione di vendere le sue quote del Furstenhof e che è pronto a lasciare la Baviera con lei. Selina dapprima rifiuterà categoricamente la sua proposta, ma proprio quando starà per accettarla accadrà qualcosa d’imprevisto.