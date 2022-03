Le puntate finali di Love is in the air, riserveranno numerosi colpi di scena anche per Ayfer. La zia di Eda infatti, avrà un colpo di fulmine per Jeng, il ginecologo della nipote Eda. Quest'ultima intanto, metterà al mondo il piccolo Alp in montagna tra i boschi con l'aiuto di Serkan.

Anticipazioni Love is in the air: Eda partorisce Alp in montagna

Manca poco alla conclusione della seconda, stagione di Love is in the air e, scorrendo le anticipazioni, si viene a sapere che ci sarà una bella novità anche per Ayfer. Proprio così, la zia di Eda si innamorerà di un dottore.

Ma come si arriverà a questo? Succederà tutto il giorno in cui Eda metterà al mondo il piccolo Alp e Melo invece, rifiuterà la proposta di matrimonio di Burak. Una giornata movimentata per molti dei protagonisti della soap Tv turca. Eda infatti, non partorirà in ospedale, visto che perderà le acque mentre, in macchina con Serkan, si starà dirigendo alla loro casa in montagna. A causa di un guasto alla vettura, Eda partorirà il piccolo Alp in un boschetto con l'aiuto di Serkan.

Ayfer viene investita, a soccorrerla il ginecologo di Eda

Fortunatamente Eda e il piccolo Alp staranno bene ma Ayfer, e tutti gli altri familiari, non sapranno che Eda non avrà partorito in ospedale. La zia di Eda, quindi, vorrà recarsi nella clinica dove pensa di trovare la nipote e lo farà anche con la scusa di accompagnare Melo.

Quest'ultima infatti, avrà ingerito per sbaglio l'anello di fidanzamento che le voleva donare Burak e, pertanto, avrà bisogno di una lavanda gastrica. Molti eventi dunque, si intrecceranno tra loro, non ultimo il fatto che Ayfer, mentre starà raggiungendo l'ospedale, verrà investita da un'auto. Per la zia di Eda non ci saranno conseguenze.

A soccorrerla comunque, arriverà un uomo misterioso che, successivamente, si scoprirà essere proprio il ginecologo di Eda.

Ayfer e il dottor Jeng innamorati: colpo di fulmine a Love is in the air

Insomma, il caso vuole che proprio Jeng, questo il nome del medico di Eda, soccorrerà Ayfer. Il ginecologo mostrerà subito interesse per Ayfer e anche quest'ultima rimarrà assai colpita dal suo soccorritore.

In pratica, sul finale di stagione, Ayfer avrà un colpo di fulmine per Jeng. L'attrazione sarà così evidente che, sin da subito, i telespettatori di Love is in the air si accorgeranno che Ayfer si sarà innamorata. Anche per lei, dunque, sul finire di questa seconda stagione, arriverà un uomo rispettoso e leale. Come proseguirà questa nuova love story? Per scoprirlo non resta che seguire le nuove puntate della Serie TV turca, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì, nel consueto orario delle 16:50 circa.