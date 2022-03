'Noi', la serie televisiva targata Rai 1, tornerà domenica 13 marzo con la seconda puntata e diversi colpi di scena coinvolgeranno i protagonisti interpretati da Lino Guanciale e Aurora Ruffini. Secondo le anticipazioni degli episodi, i riflettori saranno puntati tra Cate e Teo che saranno sempre più vicini, mentre continuerà il racconto del passato di Rebecca e Pietro che, all'inizio della loro storia d'amore, erano distanti sui progetti per il futuro insieme.

Cate scoprirà il lato più emotivo di Teo: anticipazioni di 'Noi'

La seconda puntata di 'Noi', in onda domenica 13 marzo, vedrà proseguire il racconto della storia della famiglia Peirò.

Nel primo episodio, intitolato "Fiume", ci sarà ancora un salto nel passato, a quando cioé i tre figli di Pietro e Rebecca avevano compiuto 8 anni. Tra Claudio e Daniele non ci sarà molta armonia e i due fratelli non andranno affatto d'accordo. Cate, invece, inizierà a presentare i primi problemi con il peso che la accompagneranno anche in età adulta. Nel presente, invece, la giovane donna continuerà a portare avanti la sua conoscenza con Teo, nata all'Associazione Mangiatori Compulsivi: tra i due la confidenza si farà sempre più profonda. Cate, infatti, avrà modo di scoprire anche il lato più sofferente di quel ragazzo che, in un primo momento, le era sembrato solo allegro e sensibile.

I protagonisti si prepareranno a seguire la partita della Nazionale di calcio: anticipazioni seconda puntata di domenica 13 marzo

Le anticipazioni della seconda puntata di 'Noi' rivelano che, nel secondo episodio della serata intitolato "Campioni del mondo", ci sarà un salto temporale che riporterà ai mondiali dell'82. Si racconterà che, in quel periodo, Rebecca e Pietro vivevano la loro storia d'amore con occhi diversi: mentre lui era intenzionato a costruire una famiglia, lei sarà presa ancora dalle sue ambizioni.

Rebecca, infatti, la sera della finale dei mondiali di calcio, pensava alla sua esibizione in un locale, mentre Pietro sognava di avere dei figli da lei, per niente predisposta all'idea di rinunciare ai suoi sogni per una famiglia. La narrazione proseguirà ancora nel presente, quando tutti aspetteranno di vedere giocare la Nazionale di calcio.

Cate ricadrà nel suo disagio e quando Teo le proporrà insistentemente di guardare insieme la partita, la donna preferirà vivere questo momento da sola.

'Noi' è il remake di 'This is us' che in America è alla sesta stagione e ha registrato un enorme successo

La fiction italiana 'Noi' è ambientata a Torino ed è tratta da 'This is us', la serie televisiva americana di Dan Flogelman che ha registrato un boom di ascolti in tutto il mondo, tanto da spingere la Rai a proporre un remake. In America, il fortunato family drama è arrivato alle sesta stagione con 94 puntate.