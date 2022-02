Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Fosca Innocenti, nella quarta ed ultima puntata della prima stagione che andrà in onda venerdì 4 marzo alle 21:25 su Canale 5, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, il finale di stagione della fiction con protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca è intitolato "Una dignitosa sepoltura". Entrando nello specifico della trama di quest'ultimo episodio, la protagonista Fosca Innocenti dovrà indagare sulla morte di un sacerdote e si ritroverà a fare i conti con la tensione sempre maggiore che ci sarà con Cosimo.

Fosca Innocenti dovrà indagare sulla morte di Don Rocco

Nel finale di stagione della Serie TV Fosca Innocenti, la protagonista indagherà sulla morte alquanto misteriosa di un sacerdote, il cui nome è Don Rocco. Il corpo senza vita di quest'ultimo verrà ritrovato da Nasha, una donna la quale ha un passato molto burrascoso. In particolare, quest'ultima è entrata clandestinamente in Italia e starà cercando il fratello, in quanto è diverso tempo che non ha più notizie.

Fosca Innocenti allora nel momento in cui verrà ritrovato il cadavere, si impegnerà subito nelle indagini e si avvicinerà alla comunità parrocchiale, in quanto vorrà tentare di stabilire le circostanze nelle quali si sarà verificata la morte di don Rocco.

Crescerà la tensione tra Fosca e Cosimo

Poco dopo, ci sarà il giorno del funerale di don Rocco e tantissima gente accorerà a dare un ultimo saluto al parroco. Intanto, a celebrare la messa sarà il viceparroco don Paolo.

Nel frattempo, tra le tantissime persone che accorreranno in chiesa a dare un ultimo saluto alla vittima, ci saranno anche tutte le persone che don Rocco aiutava.

Tra queste, un ex prostituta con un passato molto tormentato, la transessuale Luna e poi Giovanna, una donna che ha dovuto rimboccarsi le mani, in quanto ha dovuto crescere da sola i figli.

Infine, Fosca Innocenti, mentre si starà avvalendo di testimonianze di persone vicine al sacerdote, comprenderà che la morte del parroco sarà legata ad un segreto molto pericoloso.

Inoltre, la protagonista se sul lavoro sarà assorbita da questo caso, nella vita privata si ritroverà a dover gestire la tensione sempre maggiore con Cosimo.

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva del finale di stagione della fiction con protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca per scoprire come si concluderà la prima stagione della fiction targata Mediaset. Intanto, per chi volesse recuperare i precedenti episodi della serie tv potrà farlo tranquillamente mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play.