Nella casa del Grande Fratello Vip manca sempre meno alla finale e gli animi continuano a essere tesi. Questa settimana al televoto si ritrovano Barù e Manila; proprio per il gieffino questa settimana risulta parecchio pesante a seguito di alcune polemiche delle ultime ore in merito al rapporto tra lo chef toscano e la principessa Jessica Selassié, alimentate anche da Delia Duran.

GFVip Barù stanco delle polemiche su lui e Jessica

Alla semifinale del Grande Fratello Vip manca poco e al televoto sono finiti Barù e Manila. Lo chef toscano ha preso con sportività la nomination, dicendo di essere comunque soddisfatto del suo percorso nella casa.

Tuttavia il gieffino è rimasto un po' sorpreso per alcuni commenti sul suo rapporto con Jessica. La stessa principessa ha infatti criticato lo chef per non essersi ancora sbilanciato del tutto in merito al loro rapporto.

A peggiorare il malumore è stata Delia Duran, la quale ha attaccato Barù poiché non si è fatto avanti con Jessica. Durante un confronto con Manila e Davide, Barù si è lasciato andare a un lungo sfogo dicendo: "Manila mi dispiacerebbe che tu non andassi in finale, perché te lo meriti pienamente. Io sono felicissimo, anche se qualcuno mi ha fatto girare le scatole, per una cosa stupidissima che fa uscire fuori la parte peggiore di me. Provo a tenere a bada queste emozioni ma ogni tanto escono, quando qualcuno fa questi commenti.

Mi esce la rabbia e mi vergogno di me stesso, questa volta non l’ho trattenuta del tutto”. Manila ha poi chiesto come mai lo chef toscano fosse di malumore e lui ha detto che, a seguito di un discorso con Delia, si sente adirato.

Confronto al Grande Fratello tra Delia e Barù

Nella casa del Grande Fratello Vip, Delia si è recata da Barù dicendo:” Devo essere sincera, ti ho nominato.

La mia motivazione è stata vera e ho detto che non ho legato con te come con gli altri”. Barù, con il suo fare sportivo ha detto:” Non sentirti in colpa, ti reputo una persona buona ma io a te e Alex non vi voglio più vedere”.

Delia ha poi cercato il confronto con Barù dicendo: "Lascia stare il rapporto mio con Alex, pensa solo a quello che è successo in questa casa tra me e te, basati su questo”.

Tuttavia, lo chef toscano non sembra cambiare idea e ha dichiarato:” Io penso che tu sia una buona persona, tuttavia questo non esclude tutti gli altri pareri che ho su di te. Hai detto di aver legato poco con me, ma molto di più con Jessica e Lulù dopo averle insultate solo qualche giorno fa. Sei la prima che rinominerò”.

Pare dunque, che a pochi passi dalla finale, i due vipponi continuano a pensarla in modo totalmente differente.