Alex Belli è stato un grande protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ma anche solo indirettamente lo sta diventando anche de La Pupa e il Secchione Show. All'interno del programma sono presenti alcune persone che hanno o hanno avuto un forte legame con lui: Soleil Sorge, Mila Suarez, sua ex, e un suo caro amico, Mirko. Per questo una sua eventuale partecipazione non è esclusa e lui stesso non l'ha smentita durante un'intervista di Gabriele Parpiglia a Casa Chi. L'attore, quindi, potrebbe trovare un modo per partecipare anche al programma televisivo di Barbara D'Urso.

Alex Belli, le provocazioni di Parpiglia

Alex Belli ha tenuto i telespettatori incollati allo schermo durante tutta la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Per ben sei mesi si è parlato del triangolo amoroso formato con la moglie Delia Duran e Soleil Sorge. Ha parlato spesso di "chimica artistica", di "alchimie" e di "massaggi altruistici". Il suo game, però, sembra non essere del tutto finito, perché sta già iniziando a pensare al suo futuro in televisione. Ha già parlato di una sua ipotetica presenza nella prossima edizione del Grande Fratello Vip, ma c'è anche la possibilità che possa partecipare a La Pupa e il Secchione Show, condotto da Barbara D'Urso. Gabriele Parpiglia, a Casa Chi, ha deciso di provocare l'attore, chiedendogli se deciderà di partecipare in qualche modo al programma in cui Soleil Sorge sta svolgendo il ruolo di giudice e opinionista.

L'attore ha cercato di non rispondere, ma il giornalista gli ha chiesto di giurare che non parteciperà allo show di Italia 1. All'interno del programma ci sono diverse persone che hanno fatto parte della sua vita, per cui una sua ipotetica presenza non è esclusa.

Belli potrebbe essere nel programma della D'Urso

Alex Belli ha assecondato il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha insistito molto su questo punto.

Ha fatto intendere che potrebbe apparire anche nel nuovo reality condotto da Barbara D'Urso. In realtà, indirettamente, l'attore è già entrato a far parte dello show, perché è già stato nominato durante la prima puntata. A parlare di lui è stata la sua ex fidanzata Mila Suarez, durante uno scontro molto acceso con Soleil Sorge.

All'interno del programma c'è anche Mirko Gancitano, migliore amico di Alex Belli, e Soleil Sorge, con cui in questi mesi ha costruito un rapporto molto stretto. Avrebbe, dunque, vari modi per inserirsi nel programma. Lo stesso Alex non ha escluso la possibilità di farne parte. "Questo giuramento non te lo posso fare per vari motivi" ha risposto Belli quando gli è stato chiesto di giurare che non apparirà nel programma di Italia 1.

Le parole di Alex Belli

Alex Belli ha spiegato di non poter giurare di non essere presente nella trasmissione La Pupa e il Secchione Show, perché in realtà potrebbe fare un'apparizione, visto che si è già iniziato a parlare di lui. Lui stesso ha spiegato che ci sono diverse persone legate a lui, nel passato o nel presente.

"Anche se non ci sono personalmente, sono comunque coinvolto in vari sensi" ha dichiarato Alex Belli, sottolineando di non sentirsi né un pupo né un secchione. "Sono un circense" ha specificato, sottolineando che sicuramente il suo filone continuerà all'interno del programma televisivo.