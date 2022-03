Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20: 45 su Rai 3. Le anticipazioni relative alla puntata di Upas che andrà in onda il 4 aprile preannunciano nuovi colpi di scena. L'arrivo di Michele a Napoli creerà non poco scompiglio nella coppia formata da Silvia e Giancarlo. Todisco, infatti, si scoprirà geloso dell'ex marito della sua compagna. Fra Franco e Angela, intanto, l'atmosfera apparirà piuttosto tesa, dato che la lontananza ha creato dei vuoti. I due, presi dai loro pensieri, non si accorgeranno di quanto possa essere grave la situazione in cui è coinvolta Bianca.

Nunzio, invece, scoprirà con molto dispiacere che Chiara è entrata nuovamente nel tunnel della tossicodipendenza. Questa volta, però, il ragazzo finirà per prendersela con le persone che secondo lui sono responsabili del crollo emotivo della sua fidanzata.

Upas, trama del 4 aprile: Michele suscita la gelosia di Giancarlo

Nel corso della puntata di Upas del 4 aprile si assisterà al ritorno a Napoli di Michele. L'uomo, nel vedere la moglie ormai felice con un altro, si renderà conto che il suo matrimonio è irrimediabilmente finito. Tuttavia non è detta l'ultima parola, dato che succederà qualcosa che potrebbe cambiare le carte in tavola. Giancarlo, dall'alto del suo ruolo di amante, si rivelerà geloso dell'ex della sua compagna.

Questo dettaglia potrebbe avere dei risvolti interessanti e crearare qualche problema alla coppia.

Upas, anticipazioni 4 aprile: Franco e Angela ignorano i problemi di Bianca

Anche la coppia più romantica e amata di Upas sta attraverso un periodo non certo bello. Franco e Angela, difatti, continueranno a litigare a causa di problemi irrisolti.

Secondo le anticipazioni della puntata del 4 aprile, questo loro astio li porterà a commettere degli errori nei confronti della loro figlia. Bianca, essendosi invischiata in una pericolosa web challenge, avrebbe bisogno di essere aiutata affinché venga fuori da questo pericoloso vortice. I due, però, non riusciranno a capire quanto sia grave la situazione della ragazzina.

Nunzio scopre che Chiara fa ancora uso di cocaina

Gli spoiler dell'episodio di Upas in onda il 4 aprile 2022 preannunciano che Nunzio dovrà fare i conti con una scoperta non certo piacevole. Il ragazzo apprenderà che la sua fidanzata ha ripreso a fare uso di sostanze stupefacenti, mettendo a rischio la propria salute. Cammarota, da impulsivo qual è, finirà per sfogare la sua rabbia su coloro i quali reputa responsabili della dipendenza di Chiara. Pur non venendo anticipato esplicitamente, viene facilmente da pensare che le persone in questione siano Ferri e Lara.