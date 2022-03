Studio Battaglia chiude i battenti con la quarta e ultima puntata. Le anticipazioni rivelano che martedì 5 aprile sarà trasmesso l'atteso finale di questa prima stagione della fiction che vede protagoniste Lunetta Savino e Barbara Bobulova.

La fiction, settimana dopo settimana, ha saputo intercettare il gradimento del pubblico conquistando una media di oltre 4 milioni di spettatori in prime time.

E, in vista del finale di stagione, i colpi di scena non mancheranno: occhi puntati in primis sul rapporto tra Anna e Massimo, i quali si ritroveranno in intimità insieme.

Anticipazioni Studio Battaglia ultima puntata: Anna e Massimo in intimità

Nel dettaglio, le anticipazioni della quarta e ultima puntata di Studio Battaglia, in programma martedì prossimo in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che la trasferta al mare di Anna, si trasformerà in un vero e proprio momento di evasione.

La donna, infatti, si lascerà andare alla passione con Massimo e i due si ritroveranno così in intimità, abbandonandosi al flirt.

Una volta rientrata a casa dopo questa "parentesi" di svago, Anna si ritroverà ad affrontare il caso di una donna che si sta separando da sua moglie, dopo aver stretto un'unione civile.

Anna riesce ad avere la meglio su Marina

E poi ancora, si svolgerà anche l'udienza del caso Parmegiani.

Gli spoiler della fiction rivelano che Anna riuscirà ad avere la meglio su Marina, la quale deciderà di vendere definitivamente lo studio.

Spazio poi alle vicende di Alessandro che, in questa ultima puntata della fiction, tornerà di nuovo sulle sue decisioni mentre la famiglia festeggerà il matrimonio di Viola.

Le anticipazioni della quarta e ultima puntata di Studio Battaglia del 5 aprile 2022, rivelano che per Nina sembra esserci la possibilità di un nuovo amore.

Anna affronta Massimo: anticipazioni Studio Battaglia ultima puntata 5 aprile

Occhi puntati su Alberto che proverà in tutti i modi a recuperare mentre Anna scopre che Massimo sta per lasciare lo studio legale.

Ebbene, la sua reazione a quella notizia, farà capire che per lei è giunto il momento della verità dei fatti e quindi di affrontare la cosa.

Come si evolverà la situazione tra Anna e Massimo?

Si chiude così la prima stagione di Studio Battaglia su Rai 1 e, intanto, i fan sono già curiosi di scoprire se ci sarà la seconda stagione della fiction.

Al momento, però, nonostante i buoni risultati d'ascolto registrati dalla serie in prima visione assoluta, non ci sono ancora conferme sul futuro di questa serie e quindi non si sa se ci saranno le nuove puntate della fiction che ha visto protagonista Lunetta Savino.