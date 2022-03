Federica Aversano sbotta dopo il rifiuto di Matteo Ranieri alla scelta finale, trasmessa oggi 31 marzo a Uomini e donne. La corteggiatrice, dopo essere stata "sconfitta" al rush finale dalla sua rivale Valeria, ha preso la parola sui social e ha "smascherato" e attaccato anche la famiglia di Matteo.

Il motivo? Federica ha svelato di essere venuta a conoscenza di alcune preferenze social, che diversi famigliari di Matteo avrebbero esposto nei confronti di Valeria, quando ancora era in corso il trono.

Federica sbotta sui social dopo la scelta di Matteo a U&D

Nel dettaglio, durante la registrazione della scelta finale a Uomini e donne, Matteo è uscito allo scoperto con Valeria.

È lei la ragazza con la quale sogna di poter costruire un futuro insieme e con la quale vuole intraprendere una relazione fuori dal contesto televisivo.

La reazione di Valeria, alla quale ha regalato una collana, è stata positiva: la ragazza ha risposto con un sonoro sì, che ha dato il via alla loro relazione.

Grande delusione, invece, per Federica Aversano, che ha dovuto fare i conti col rifiuto da parte del tronista, il quale ha ammesso di aver capito di non essere innamorato di lei.

Dopo questa batosta, e dopo aver attaccato e criticato Matteo in studio, Federica ha sentenziato anche sui social smascherando i famigliari del tronista ligure.

Sui social Federica Aversano smaschera la famiglia di Matteo Ranieri

Il motivo? Federica ha svelato che le sono stati mandati diversi screenshot che testimoniano il fatto che la famiglia del tronista avrebbe fatto il tifo per Valeria, anche durante tutto il percorso di Matteo.

"Mi state inondando di messaggi, like, preferenze che la famiglia di questo ragazzo ha sempre espresso.

Io penso sia umano avere delle preferenze, ma di cattivo gusto esporle soprattutto durante il percorso" ha sentenziato Federica.

"Pace e amore a tutti. Io sono sempre più fiera di me" ha chiosato Federica dopo la stilettata lanciata nei confronti della famiglia del tronista ligure.

La delusione di Federica dopo il rifiuto a Uomini e donne

Prima ancora di questo duro sfogo social contro la famiglia di Matteo Ranieri, Federica aveva avuto modo di parlare subito dopo la registrazione della scelta con la redazione del programma di Maria De Filippi.

Anche in questo caso Federica non ha nascosto la sua amarezza per come sono andate le cose, ammettendo di essersi illusa e di essersi fidata fin troppo di Matteo, che poi alla fine l'ha delusa.

L'ormai ex pretendente di Uomini e donne ha confermato il suo essere a dir poco adirata nei confronti del tronista, come aveva dimostrato già in studio durante la registrazione della scelta, al punto da decidere di andare via senza neppure salutarlo.

Niente trono per Federica dopo il rifiuto di Matteo Ranieri a U&D

Insomma, un addio che non è stato per niente dei migliori, malgrado le belle emozioni che Matteo e Federica hanno vissuto insieme nel corso di questi mesi, condividendo gioie e sensazioni forti.

Grande delusione anche per i fan di Federica, che dopo questa batosta si aspettavano di vederla come nuova tronista di questa edizione. Al momento la proposta da parte della redazione di Maria De Filippi, non è arrivata.