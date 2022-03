Florian muore in Tempesta d'amore? Questa è la domanda che sta tenendo con il fiato sospeso i fan dell'amatissima soap opera in onda su Rete 4. Negli episodi attualmente in onda in Italia, Maja sta frequentando Hannes, il suo primo grande amore, che ha scoperto averla lasciata tanto tempo fa solo per colpa di un vile ricatto. La giovane, tuttavia, non è affatto indifferente a Florian, verso il quale prova ancora dei sentimenti. Lo stesso vale per il bel Vogt, che deve rassegnarsi all'idea di vedere la ragazza che ama al fianco di un altro.

I guai per Florian non saranno finiti qui.

Nelle prossime puntate, Maja e Hannes si cacceranno in una situazione molto pericolosa e si salveranno solo grazie all'intervento coraggioso di Vogt. La sua impresa gli si ritorcerà contro, in quanto contrarrà una grave infezione che lo porterà in punto di morte.

Anticipazioni di Tempesta d'amore: Florian tra la vita e la morte

Nel dettaglio, le anticipazioni di Tempesta d'amore, svelano che Maja e Hannes faranno un'escursione avventurandosi in una grotta. Improvvisamente il terreno cederà e i due si troveranno intrappolati al suo interno.

Maja proverà a cercare Florian telefonandogli, ma il segnale del cellulare è molto debole. Per fortuna, la giovane troverà un punto libero dalle macerie, così da comunicare a Vogt la posizione della grotta.

Florian si precipiterà nel luogo indicato da Maja e, con grande coraggio, salverà sia lei che Hannes. Tutto sembrerà essere solo un lontano incubo, ma le cose andranno diversamente.

Qualche giorno dopo, Florian accuserà un'improvvisa paralisi alla mano e andrà a farsi visitare da Michel, che capirà nel giro di poco tempo la gravità della situazione.

Le sue condizioni di salute peggioreranno progressivamente, tanto da rendere necessario un ricovero in ospedale. Il povero Florian lotterà tra la vita e la morte.

Maja esaudisce l'ultimo desiderio di Florian

Hannes non si arrenderà all'idea di perdere Florian e avrà un'idea: portare un campione di materiale raccolto nella grotta a Michael, così che possa trovare l'antibiotico giusto per curare l'infezione fatale di Vogt.

Come svelano le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore, Florian avrà anche una visione di Maja nel dormiveglia, ormai privo di forze.

Florian scriverà la lista dei desideri da esaudire prima di morire e tra questi c'è un lancio con il paracadute. Ad aiutarlo a esaudirlo sarà proprio Maja. Dopo quella magnifica esperienza, Vogt aggiungerà un altro desiderio alla sua lista, molto più romantico.

Intanto. Michael lavorerà giorno e notte per trovare la cura che potrebbe salvare Florian da morte certa. Occorre agire in fretta.