Le puntate di Beautiful in onda dal 20 al 26 marzo vedranno Finn affrontare a muso duro Liam, dopo aver saputo che lui e Steffy hanno passato una notte di passione insieme. A complicare il tutto anche il fatto che Steffy sia incinta e che il bambino potrebbe essere figlio tanto di Liam quanto di Finn. Zoe, intanto, confesserà a Zende di voler stare con lui, nonostante lei sia fidanzata con Carter.

Finn affronta a muso duro Liam

In Beautiful si ritroveranno tutti insieme per festeggiare la vigilia di Natale. Gli animi tra Hope, Steffy, Liam e Finn saranno più che mai tesi.

Per Hope e Finn sarà dura passare sopra il tradimento dei rispettivi partner. In più, a complicare il tutto, ci sarà il fatto che Steffy è incinta e la paternità del bambino potrebbe cambiare le carte in tavola. In attesa dei risultati del test di paternità, Finn affronterà Liam e non mancheranno gli insulti da parte del giovane medico. Aver saputo che Liam e Steffy hanno trascorso una notte d'amore, ha fatto infuriare parecchio Finn, il quale cercherà anche di capire quali siano i reali sentimenti di Steffy.

Anticipazioni Beautiful: Zoe vuole stare con Zende, lui rifiuta

Nel corso degli episodi in onda sino al 26 marzo, Zoe confesserà a Zende che Carter vuole fissare la data delle nozze. Zoe, però, confesserà a Zende di provare dei sentimenti per lui.

Quest'ultimo le ribadirà che non potranno stare insieme, vista amicizia con Carter. Steffy, intanto, dirà a Hope che spera che il padre del bambino che aspetta sia di Finn. Solo il test di paternità potrà però fugare ogni dubbio. Finn invece, dirà a Liam che qualora il bambino fosse suo, Liam dovrà stare alla larga da Steffy, smettendola di approfittare di lei: tra Liam e Finn i rapporti saranno più che mai tesi.

Trame 20-26 marzo: Liam continua a supplicare Hope di perdonarlo

Liam continuerà comunque a chiedere a Hope di perdonarlo, anzi la supplicherà, chiedendo anche scusa per aver dubitato di lei nel momento in cui aveva creduto che avesse baciato Thomas. Anche sul fronte Steffy e Finn la tensione sarà alle stelle. Lui, in particolare, chiederà a Steffy se è sicura dei suoi sentimenti.

Il medico sarà dubbioso e avrà paura che se Liam risultasse il padre del bambino, Steffy potrebbe non essere completamente sua. A questo punto non resta che attendere l'esito del test di paternità per capire una volta per tutte di chi sia figlio il bimbo di Steffy. Finn o Liam? Per sapere come andrà a finire questa storyline, non resta che attendere le prossime puntate di Beautiful.