I telespettatori di Tempesta d'amore stanno per ricevere una bellissima sorpresa. Un altro ritorno inaspettato e tanto gradito è infatti previsto per le prossime puntate in onda su Rete 4. Ebbene sì, dopo il rientro di Paul, sta per rientrare anche la dolce Tina, che ha lasciato il segno nelle trame della soap opera. Ma quando e come la rivedremo? Di seguito, tutti i dettagli.

Tempesta d’amore: Tina Kessler torna nella soap

La soap Tempesta d'amore ha alle spalle moltissime stagioni e di tempo ne è passato. Certi personaggi ne hanno fatto la storia e sono rimasti nel cuore dei telespettatori.

Come non ricordare Tina Kessler, interpretata dalla bravissima Christin Balogh? Tina ha fatto molta strada, iniziando a lavorare al Fürstenhof come cameriera. Decisa a fare carriera e a realizzarsi sul piano professionale, è diventata capocuoco, guadagnandosi l'ammirazione dei suoi colleghi.

Tina è così diventata una delle colonne portanti di Tempesta d'amore, tenendo incollati i fan con le tante trame che l'hanno vista protagonista assoluta.

La sua peggior nemica, Beatrice, è stata messa al tappeto grazie al coraggio e alla sua determinazione. Tina ha sposato Ragnar con un matrimonio da sogno e ha coronato il sogno di diventare madre. L'uscita di scena è stato doloroso per i telespettatori ma non per Tina, che ha iniziato una nuova vita in Islanda.

Ora, sta per tornare.

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: il ritorno di Tina

Finalmente, è stata resa nota la puntata in cui torna Tina in Tempesta d'amore: si tratta della numero 3806. La giovane capocuoca rientrerà dall'Islanda per essere presente alla presentazione del nuovo manuale di cucina di Andrè.

Le anticipazioni di Tempesta d'amore raccontano che Tina si fermerà per un po' nella soap opera.

Andrè, infatti, dovrà assentarsi per via di impegni lavorativi e il suo posto rimarrà vacante. Sarà così che lo chef chiederà a Tina di sostituirlo e la risposta sarà ovviamente positiva.

Attenzione alla reazione di Paul, vecchio amico di Tina, che accoglierà con particolare gioia la notizia. Al momento, non sappiamo quali trame intreccerà la giovane cuoca, ma senza dubbio lascerà il segno come sempre.

L'attrice che la interpreta, Christin Balog, ha dichiarato di essere molto contenta di essere tornata nella soap e che per lei è come se la storia di Tina non fosse mai stata interrotta.

I dettagli sono ancora pochi ma, al momento, pare che la permanenza di Tina in Tempesta d'amore sia prevista per una durata di quattordici puntate. Ancora però tutto da confermare, e molto dipenderà da cosa combinerà la chef nelle nuove puntate di Tempesta d'amore.