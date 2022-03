Si complica la situazione per Ariane in Tempesta d'amore. Nelle prossime puntate della soap opera tedesca, Ariane deciderà di vendicarsi per l'ennesima volta, ma questa volta sul piano sentimentale. Ormai, l'inganno ordito alle sue spalle è stato scoperto e tutto è venuto alla luce. Dopo che Selina si ritroverà con il cuore spezzato, Christoph proverà a chiederle perdono, ma senza alcun risultato. Werner chiuderà un occhio sull'accaduto, senza sapere delle nuove intenzioni di Kalemberg, pronta ad agire nell'ombra. La sua prossima vittima sarà Robert.

L'obiettivo di Ariane è quello di farlo innamorare perdutamente di lei affinché la sposi. Peccato che Robert sia felicemente fidanzato con Cornelia, ma di certo questo non fermerà Ariane.

Ariane e Robert all'altare: anticipazioni Tempesta d'amore

Con una serie di sotterfugi, Ariane farà credere a Robert che Cornelia sia la sua sorellastra. Ma il colpo di grazia lo sferrerà poco dopo, quando gli comunicherà di essere incinta. Le anticipazioni di Tempesta d'amore raccontano che Robert vorrà prendersi le sue responsabilità, accettando di sposare Ariane.

Si tratta però di una crudele bugia. Ariane non aspetta nessun bambino e a scoprirlo sarà Christoph, che lo comunicherà immediatamente a Werner.

A quel punto, ecco che Werner non avrà più la minima remora e rovinerà il giorno più bello di Ariane, facendola arrestare al suo matrimonio con Robert, ignaro dei suoi inganni.

Ariane finisce in carcere a Tempesta d’amore: Werner perde la testa

Le anticipazioni di Tempesta d’amore svelano che Werner non si fermerà qui e, completamente fuori controllo, organizzerà un'aggressione ai danni di Ariane, che nel frattempo sarà finita in carcere per falsa testimonianza.

Ariane si spaventerà molto e capirà che Werner è deciso ad andare fino in fondo.

Si arrenderà? Assolutamente no. Come raccontano infatti le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore, la furba Kalemberg chiederà aiuto alla sorellastra di Maja, Costanze.

Costanze si farà intenerire dalle moine di Ariane e accetterà di difenderla, cercando prove che incastrino Werner come responsabile dell'aggressione in prigione ai danni della sua nuova assistita.

Anticipazioni Tempesta d'amore: Robert e Cornelia a un bivio

Nel frattempo, Robert tornerà dalla sua Cornelia, dopo aver appreso le bugie di Ariane per farli separare. I due saranno però messi di fronte a un bivio: sanno che dietro l'aggressione di Kalemberg in carcere c'è lo zampino di Werner.

Se questo retroscena venisse alla luce, sarebbero guai. Cosa sceglieranno di fare? Copriranno comunque il suo crimine oppure seguiranno la via della giustizia e parleranno con la polizia? Non resta che aspettare le prossime puntate per scoprirlo.