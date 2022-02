Non mancheranno i colpi di scena nelle nuove puntate di Tempesta d'amore in onda su Rete 4. Dopo che Ariane verrà a sapere del piano di Christoph ai suoi danni vorrà vendicarsi, ma Erik la inviterà ad agire con furbizia per evitare di finire ancora nei guai. Purtroppo per lui la perfida Kalemberg non seguirà i suoi consigli e lo lascerà senza alcuna pietà. A quanto pare Ariane si innamorerà perdutamente di Robert e farà di tutto per legarlo a sé. Bugie, intrighi e machiavellici piani terranno i telespettatori con il fiato sospeso.

Tempesta d'amore: Robert chiede ad Ariane di sposarlo

Nei prossimi episodi di Tempesta d'amore, Ariane si innamorerà di Robert e userà ogni mezzo a sua disposizione per farlo capitolare. Dopo averlo fatto cadere tra le sue braccia, gli confesserà di essere incinta, ma non solo: per farlo allontanare da Cornelia gli farà credere che sia sua sorella.

Nonostante la spiazzante notizia, Robert non riuscirà a stare lontano da Cornelia e tra loro ci sarà un bacio. Ariane ne verrà a conoscenza andando su tutte le furie e minacciando di rivelare pubblicamente la sua gravidanza.

A quel punto, per evitare uno scandalo, Robert non avrà altra soluzione se non quella di chiedere ad Ariane di diventare sua moglie, proposta che la biondina accetterà senza pensarci due volte.

Spoiler Tempesta d’amore: Ariane incolpa Cornelia di averle fatto perdere il bambino

Come si verrà a sapere nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, la gravidanza di Ariane non è altro che una bugia per incastrare Robert. Christoph verrà a saperlo e penserà a come risolvere le cose.

Ariane dovrà architettare un modo per salvare la situazione e l'occasione le arriverà durante una serata a teatro.

Nella sala Kalenberg avrà uno scontro con Cornelia che finirà nel peggiore dei modi.

Ebbene sì, perché Ariane cadrà dalle scale e incolperà Cornelia di averle causato un aborto. Sarà così che Robert, venuto a conoscenza di quanto accaduto, chiuderà ogni rapporto con colei che ormai crede essere la sua sorellastra,

Ariane arrestata all'altare, anticipazioni Tempesta d'amore

Christoph e Werner non vorranno che Robert si rovini la vita sposando una donna che lo ha solo ingannato.

I due uniranno le forze e faranno in modo che le nozze non si celebrino.

Occhio dunque al colpo di scena nelle nuove puntate di Tempesta d'amore: la polizia farà irruzione nella chiesa dove Ariane sta per sposare Robert per arrestarla. Questa volta la perfida Kalemberg pagherà per le tante malefatte? A quanto pare sì, ma per poco.

Grazie ai suoi piani e a un piano davvero ingegnoso, Ariane riuscirà comunque a farla franca e a tornare presto libera.