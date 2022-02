Inizia una nuova settimana di programmazione per Tempesta d'amore. Le anticipazioni dal 27 febbraio al 5 marzo delle puntate in onda su Rete 4 raccontano che Christoph volterà le spalle a Selina, dopo che lei lo avrà denunciato alla polizia per il piano ordito ai danni di Ariane. La reazione di Saafeld farà raggelare la sua fidanzata, che di certo non si sarebbe mai aspettata un trattamento del genere. Come se non bastasse, Selina è anche a venuta a sapere che Ariane l'ha avvelenata. Incredula e amareggiata, vorrà andare a fondo della questione e comincerà a pedinare l'amica...

cosa scoprirà?

Selina delusa da Christoph: anticipazioni di Tempesta d'amore

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Tempesta d'amore svelano che non mancheranno i colpi di scena conseguenti alla denuncia di Selina ai danni di Saafeld. Una volta davanti agli inquirenti, Christoph negherà ogni responsabilità. Ciò non farà altro che far passare la fidanzata per bugiarda.

Sconvolta, Selina si trasferirà da Maja, con la quale si sfogherà. Saafeld proverà a riconquistarla regalandole un cavallo, ma anche questo generoso gesto non avrà alcun effetto.

Selina lascerà infatto definitivamente Christoph, con grande gioia di Cornelius, che non perderà tempo per farsi avanti.

Ma non è finita qui, perché Saafeld svelerà dopo tanto tempo alla ormai ex fidanzata che Ariane aveva tentato di avvelenarla: come ha potuto tenerle nascosta una verità così importante?

Dopo questa rivelazione, sarà ancora più determinata a chiudere per sempre la sua relazione.

Maja e Hannes sempre più vicini

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, il bacio tra Maja e Hannes cambierà radicalmente il loro rapporto. Florian ne sarà geloso e Shirin lo esorterà a lottare per la donna che ama, nonostante i problemi che li hanno portati alla separazione.

Nel frattempo, Werner inizia a frequentare la celebre Marita Maricelli, finendo per scontrarsi con Alfons. La sua beniamina si scoprirà però essere una truffatrice che ha usato l'albergatore per ottenere i soldi dell'assicurazione, fingendo il furto di una preziosa spilla.

Kamml fugge, anticipazioni di Tempesta d'amore

Erik è disperato e cerca di mettere sotto pressione dottor Kamml dicendogli di avere delle prove che lo incastrano.

Il medico, spaventato, decide di fuggire mettendo ulteriormente in difficoltà Christoph.

Infine, le anticipazioni di Tempesta d'amore delle puntate che andranno in onda dal 27 febbraio al 5 marzo raccontano che Selina, sconvolta da fatto di aver scoperto che Ariane voleva avvelenarla, sarà decisa ad andare a fondo della questione. Senza farsi vedere, seguirà di nascosto Kalemberg, pronta ad affrontarla nel caso in cui la rivelazione di Saafeld si dimostrasse veritiera.