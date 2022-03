Gli spoiler della soap opera Tempesta d'amore, ambientata a Vagen in Germania, sono ricchi di sorprese per i telespettatori di Rete 4.

Nelle puntate che andranno in onda dal 21 al 25 marzo, Maja Thalheim (Christina Arends) scoprirà che Shirin ha baciato qualcuno durante la festa in maschera, ma non saprà ancora di chi si tratta.

Nel frattempo Werner e Christoph cercheranno di fermare la campagna diffamatoria contro l'albergatore, mentre Cornelius trascorrerà la notte insieme a Selina e deciderà di non farle troppe pressioni. Successivamente Maja scoprirà che Shirin e Florian si sono baciati durante la festa in maschera, così deciderà di chiudere i rapporti con la sua amica.

In un secondo momento, però, la giovane Thalheim cambierà idea.

Tempesta d'amore, episodi 21-25 marzo: Benni mente a Robert

Negli episodi di Tempesta d'amore, in onda dal 21 al 25 marzo, Werner e Christoph non sapranno come agire, per fermare la campagna diffamatoria nei confronti dell'albergatore. In seguito Maja scoprirà che Shirin e Florian si sono baciati durante la festa in maschera: la donna sarà assai stupita della vicenda e deciderà di allontanarsi dalla sua amica.

Intanto Benni sarà desideroso di andare in Nuova Zelanda e chiederà a Robert delle buone referenze, ma lo chef non potrà accontentarlo. L'uomo, infatti, si renderà conto di non avere tutte le carte in regola, poiché non avrà ancora terminato il corso.

Più tardi Benni deciderà di falsificare i documenti e mentirà a Robert, fingendo di voler completare la formazione quanto prima. Frattanto Christoph penserà di lasciare per sempre la Baviera insieme a Selina.

Puntate dal 21 al 25 marzo: Maja perdona Shirin

Nelle puntate di Tempesta d'amore, trasmesse dal 21 al 25 marzo, Benni verrà colto da Alfons, mentre è intento a falsificare i documenti: Sonnbichler sarà molto deluso dal comportamento del giovane e parlerà immediatamente a Robert dell'accaduto.

In seguito Selina confesserà ad Alfons che suo marito è ancora vivo e alloggia al Fürstenhof sotto una falsa identità. André, invece, vorrebbe acquistare le quote della caffetteria da Rosalie, ma la donna non sarà ancora tanto convinta di fare un passo del genere, così non darà molta attenzione alle richieste dell'uomo. Più tardi Maja si renderà conto che Shirin è assai pentita di aver baciato Florian e deciderà di perdonarla.

Alla fine Rosalie deciderà di rilevare la parte di Andrè del Caffè Liebling, ma non penserà alle conseguenze della sua scelta.

Christoph giura a Selina di voler cambiare vita

Christoph giurerà a Selina di voler cambiare vita e di voler vendere le sue quote del Fürstenhof per poi lasciare per sempre la Germania insieme a lei. La donna non reagirà bene alla proposta dell'albergatore e la rifiuterà, ma sarà molto confusa sul da farsi.