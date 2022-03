Arisa e Vito Coppola sono stati ospiti di Mara Venier durante l'ultima puntata di Domenica In. La cantante e il ballerino sono i vincitori dell'ultima edizione di Ballando con la stelle. Arisa ha parlato della sua situazione sentimentale, facendo un'affermazione alquanto contraddittoria. Alla domanda di zia Mara relativa alla presunta storia d'amore tra la 40enne e il 30enne, l'interprete di Sincerità ha risposto: "Io sono fidanzata con lui, lui no ma io sì". Vito si è limitato a rispondere invece: "Stiamo con noi stessi". Mara non ha ovviamente compreso il senso delle risposte, chiedendo precisazioni ai diretti interessati: "Ma che significa?

Matrimonio? Figli?". A quel punto, l'artista canora ha scherzosamente chiesto alla conduttrice di smetterla in quanto dinanzi a simili domande "gli uomini scappano". Al momento non è chiaro se Arisa e Vito sono effettivamente fidanzati, ma i due insieme risultano avere molto successo dal punto di vista mediatico.

Arisa: di ritorno dai giochi olimpici

Arisa è da poco tornata in Italia dalla Cina. La cantante ha presenziato ai giochi olimpici e paralimpici invernali che si sono svolti a Pechino. A Domenica In Arisa ha raccontato la sua esperienza in quell'evento affermando che cantare l'inno di Mameli è stato "pazzesco". Tornando alla situazione con Vito Coppola è da precisare come i due dopo l'esperienza a Ballando con le Stelle si fossero effettivamente messi insieme per poi lasciarsi.

Al momento non è ben chiaro se i due sono tornati insieme, ma la quarantenne ha precisato come tra lei e Coppola c'è ancora molto affetto.

La fine della relazione con Vito

Nel corso di Domenica In sono state proposte alcune immagini dell'esperienza di Arisa e Vito Coppola a Ballando con le stelle. I due hanno ballato insieme rispettivamente nel ruolo di allieva e docente.

La scintilla era effettivamente scoccata, ma a pochi giorni di distanza dalla fine del talent show condotto da Milly Carlucci, Arisa aveva informato i fan della fine della relazione con il 30enne tramite alcune storie proposte su Instagram, in cui la cantante precisava: "Ci abbiamo provato, non è andata". Dalle affermazioni di Arisa sembrava che i due si fossero lasciati in malo modo e che anche Coppola avesse voglia di dimenticare la storia.

Coppola parla di un 'rapporto profondo'

Intervistato da NuovoTv e Di Più, Vito Coppola ha fatto capire che il fidanzamento con Arisa è finito, ma che i due si vogliono ancora molto bene. Il ballerino ha anzi detto che con la sua ex allieva sia rimasta ancora una forte intesa e che i due si piacciono ancora molto. Il 30enne ha comunque precisato che con la cantante è rimasta ancora una forma d'amore, un "rapporto più profondo" a detta di Vito. Love story o meno, Vito e Arisa continuano a frequentarsi regolarmente.