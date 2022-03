Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate che andranno in onda nel preserale di Rai 3 nella settimana da lunedì 21 fino a venerdì 25 marzo 2022, sono ricche di colpi di scena.

In particolare la piccola Bianca verrà manovrata da una misteriosa presenza che la porterà a fare un gioco pericoloso, conducendola a causare un danno a Silvia. Nunzio troverà conforto da Rossella mentre le cose con Chiara sembreranno a un punto morto, visto che la ragazza subirà le conseguenze delle sue debolezze tossiche. Problemi sentimentali tra Ornella e Raffaele, con Viola che cercherà invano di riavvicinarli.

Un posto al sole al 25 marzo 2022: Micaela pronta a portare via Jimmy da Niko

Serena, che nelle puntate precedenti di Un posto al sole era stata informata del dramma che aveva colpito Micaela, cercherà, insieme al marito Filippo, di starle il più vicino possibile. L’altra gemella, Manuela, finirà per turbare Niko e Susanna con il suo atteggiamento, ma il giovane avvocato non esiterà a darsi da fare in modo alquanto sorprendente.

Messe a tacere alcune tensioni che lo hanno tormentato in questi ultimi tempi, Nunzio si lascerà confortare da Rossella. Cresce intanto la determinazione di Micaela a portare Jimmy a vivere a Berlino, ma Niko non si arrenderà e cercherà in tutti i modi di costruire il futuro della sua famiglia.

Ornella e Raffaele sempre più divisi: le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Susanna noterà alcuni atteggiamenti ambigui in Manuela e le verrà un dubbio sul conto della ragazza.

Intanto tra Raffaele e Ornella la situazione non sembra in via di miglioramento, anzi.

Risultano inutili i tentativi della figlia Viola Bruni nel cercare di far riconciliare i due coniugi.

Nel frattempo al Caffè Vulcano Nunzio e Samuel inizieranno a lavorare al posto di Patrizio, che sarà chiamato a valutarne la professionalità.

Upas, spoiler prossime puntate: Niko intimerà Manuela a smetterla con le provocazioni

Chiara, a causa della droga, diventerà estremamente debole e non delle grosse conseguenze specie nella relazione con Nunzio. Come se ciò non bastasse, la stessa giovane Petrone continuerà ad essere il bersaglio degli intrighi oscuri di Roberto e Lara.

Vedendo la sua amata in preda ai dubbi, Niko deciderà di tranquillizzarla recandosi da Manuela. Sarà così che quest’ultima verrà intimata a smettere di provocarlo.

A quanto pare per Samuel le cose non andranno a gonfie vele e Speranza deciderà di risollevargli il morale prendendo in pugno la situazione: sarà così che la ragazza chiederà aiuto a Mariella.

Speranza ha deciso di concedersi a Samuel

Pronta a concedersi sul piano fisico al suo amato Samuel, in quella che sarebbe anche la sua "prima volta" in assoluto, Speranza dovrà fare i conti con la disastrosa cena a casa di Guido che rischierà di compromettere tutto.

Chiara, sempre più manipolata da Ferri e Lara, resterà colpita dall’iniziativa intrapresa da Nunzio.

Dei problemi ci saranno anche per la famiglia Boschi, che assisterà ad alcuni strani comportamenti della piccola Bianca. A causa dell’intromissione di una presenza minacciosa e oscura all’interno della sua vita, Bianca finirà per causare un danno a Silvia, ma si tratterà soltanto del primo atto.

Infine, mentre Fabrizio si accingerà ad affrontare l’udienza per il suo processo, Roberto chiederà a Marina come mai sia stata assente dai Cantieri per molto tempo, ignorando qualcosa che va oltre la questione professionale.