Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca 'Tempesta d'amore', interpretata fra gli altri da Dirk Galuba (Werner Saalfeld), Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler), Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler), Joachim Latsch (Andrè Konopka), Erich Altenkopf (Michael Niederbuhl), Natalie Alison (Rosalie Engel) e Arne Lober (Florian Vogt). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda dal 20 al 26 marzo 2022, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sullo scontro fisico fra Christoph e Cornelius, sul riavvicinamento fra quest'ultimo e Selina, sul bacio fra Florian e Shirin e sui problemi lavorativi di Rosalie e Christoph.

Christoph si scontra con Cornelius

Le anticipazioni di 'Tempesta d'amore' ci segnalano che Selina e Cornelius rientreranno al Furstenhof, dopo essere stati in Inghilterra, per comunicare ai figli che il padre è vivo. Christoph li avvisterà, convincendosi erroneamente che siano tornati insieme. La gelosia di Saalfeld lo porterà a cercare un confronto con il rivale che, per tutta risposta, lo aggredirà davanti a tutti. Selina assisterà alla scena ed interverrà per dividere i due contendenti. Più tardi, la donna cercherà di provare a se stessa di aver dimenticato Christoph, trascorrendo una notte d'amore con Cornelius. Il giorno seguente, l'albergatore assisterà ad un bacio fra i due ex coniugi, rimanendone sconvolto.

Nonostante ciò, l'uomo continuerà ad essere convinto che Selina sia ancora innamorata di lui, mentre quest'ultima confiderà ad Alfons di non riuscire a dimenticare Saalfeld.

Ariane farà una proposta a Rosalie

La reputazione politica di Rosalie verrà ampiamente danneggiata dalle tante critiche ricevute sul web. Non riuscendo a trovare una spiegazione a ciò che sta succedendo, la donna si convincerà che dietro a tutto ciò ci sia Christoph.

Ariane approfitterà dei dubbi di Rosalie per farle una proposta. La donna rifiuterà l'offerta di Ariane, decidendo di buttarsi ancora di più sul lavoro. La decisione della donna farà preoccupare ancora di più Michael, già in ansia per la sua salute. Dopo aver ricevuto un biglietto da Max, Florian si recherà al ballo in maschera dove avrà modo di vedere Maja e Hannes insieme.

Sconvolto nel vedere la sua amata con un altro, il giovane si isolerà momentaneamente fino a quando non verrà raggiunto da una misteriosa donna mascherata che lo bacerà. Il giorno seguente, Maja scoprirà che la ragazza mascherata era Shirin e deciderà di chiudere ogni rapporto con lei. Florian cercherà di farle cambiare idea, assicurandole che nessuno dei due sapeva chi fosse l'altro sotto la maschera.

L'iniziativa del giovane, però, non avrà l'esito sperato. Dopo aver tirato fuori dai guai Cornelia, Benni deciderà di licenziarsi dal Furstenhof per raggiungere la ragazza che ama in Nuova Zelanda. Robert lo verrà a sapere e si rifiuterà di scrivere delle referenze per lui. Dopo aver scoperto che qualcuno ha avviato una campagna diffamatoria contro di lui, Christoph si convincerà che l'artefice di tutto ciò possa essere Rosalie, anche se lei negherà ogni coinvolgimento con l'accaduto. Più tardi, Andrè chiederà a Rosalie di gestire meglio la sua immagine pubblica perché la sua cattiva reputazione danneggia gli affari del caffè Liebling.