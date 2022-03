Tempesta d'amore viene trasmesso tutti i giorni alle ore 19:55 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler della soap opera tedesca ideata da Bea Schmidt da lunedì 28 marzo a domenica 3 aprile anticipano che Hannes si assicurerà di vendere i cappelli di Maja in hotel anche in futuro, ma lo farà alle spalle della fidanzata. La giovane von Thalheim, intanto, darà la propria benedizione alla storia sentimentale tra Shirin e Florian, mentre Ceylan preferirà rinunciare al guardiacaccia per salvaguardare l'amicizia con la figlia di Selina.

Erik, invece, apprenderà che Lars è in realtà Cornelius e vorrà denunciare l'uomo, ma Ariane bloccherà il dark man giusto in tempo. Rosalie, infine, si farà la nomea di essere dipendente da pillole, mentre la reputazione di Michael sarà in pericolo a causa di Engel.

Le anticipazioni di Tempesta d'amore dal 28 marzo al 3 aprile raccontano che Hannes si assicurerà di vendere i cappelli della fidanzata al Fürstenhof anche nel prossimo futuro, ma lo farà alle spalle di Maja.

La giovane von Thalheim, intanto, desidererà non ostacolare il sentimento crescente tra Shirin e Florian, quindi deciderà di dare la propria benedizione all'amica e all'ex.

Il guardaboschi e Ceylan, successivamente, andranno assieme nella foresta e si avvicineranno pericolosamente.

Le trame bavaresi di Sturm der Liebe da lunedì 28 marzo a domenica 3 aprile rivelano che nonostante l'approvazione della figlia di Selina, Shirin deciderà di rinunciare a Florian, in quanto riterrà più importante salvaguardare l'amicizia con Maja.

Quest'ultima, entusiasta di poter vendere le sue creazioni nel lussuoso hotel, ascolterà fortuitamente un dialogo tra Erik e Hannes.

Gli spoiler tedeschi della soap opera dal 28 marzo al 3 aprile riportano che Erik scoprirà la vera identità di Lars, ovvero che si tratta di Cornelius von Thalheim, e vorrebbe recarsi alla polizia per denunciarlo, ma Ariane lo bloccherà in tempo.

La dark lady, difatti, fermerà Vogt perché temerà che, se Cornelius dovesse essere arrestato, la sua amicizia con Selina finirebbe definitivamente.

Christoph, però, sarà di tutt'altro avviso e metterà pressione al dark man perché denunci il padre di Maja.

Nella comunità, intanto, si spargerà la voce che Rosalie sia dipendente da pillole. Come se non bastasse, Engel scoprirà che la reputazione di Michael è in pericolo per colpa sua. Così la donna opererà una scelta importante.