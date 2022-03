Con la puntata che andrà in onda venerdì 18 marzo 2022 terminerà una nuova settimana all'interno dell'atelier Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni rivelano che dopo giorni di lontananza, Ezio riuscirà finalmente a parlare con Stefania. Il marito di Gloria vorrà finalmente raccontare alla figlia tutta la verità sulla signorina Moreau. Intanto al Circolo, la sfilata organizzata da Romagnoli si rivelerà un disastro. Fiorenza e Dante saranno soddisfatti del risultato mentre Vittorio cercherà in tutti i modi di salvare l'evento. Agnese invece parlerà con la signora Imbriani chiedendole di convincere la piccola Irene a trasferirsi a Milano.

La mamma di Anna però non sarà dello stesso parere della signora Amato e spronerà la contabile a tornare nel suo paese.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Stefania coccolata dalle amiche

Nel corso della centotreesima puntata de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmessa su Rai 1 venerdì 18 marzo 2022, Stefania prenderà alla lettera le parole di Umberto. La figlia di Ezio, su richiesta del commendatore, deciderà di abbandonare la tenuta di Adelaide. La destinazione però non sarà casa Colombo: la giovane commessa non si sentirà ancora pronta per affrontare i genitori. Tuttavia, dopo aver preparato le valigie, Stefania chiederà ospitalità alle sue migliori amiche. Irene e Maria l'accoglieranno nel migliore dei modi e la faranno sentire coccolata e protetta.

Nel frattempo al Circolo, Dante e Fiorenza saranno soddisfatti per la buona riuscita del suo piano: la sfilata si rivelerà un vero flop e rischierà di mettere in cattiva luce il nome del grande magazzino. Per correre ai ripari, Vittorio proverà a risolvere i problemi con un'idea ma non avrà l'appoggio delle Veneri. Quest'ultime saranno demoralizzate dopo aver scoperto, nel pieno dell'evento, di essere affiancate da modelle professioniste.

Il Paradiso 6, Ezio incontra la figlia e racconta la verità

Le trame del nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda il 18 marzo, rivelano nel dettaglio che Agnese cercherà in tutti i modi di convincere la madre di Anna a parlare con la nipote per il trasferimento a Milano. La sarta tiene alla felicità del figlio e spera che Salvo non rinunci all'appartamento del signor Rossi.

La signora Imbriani però non sarà d'accordo con Agnese e chiederà alla figlia di valutare se trasferirsi nel suo paese di origine e lasciare il titolare della Caffetteria. Dopo aver visto che Stefania è passata di casa a prendere i suoi indumenti, Ezio riuscirà finalmente ad incontrare la figlia. Il direttore della ditta Palmieri sarà disposto a raccontare alla ragazza tutta la verità su Gloria.