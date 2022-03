Prosegue l'appuntamento con la soap opera Una vita e le anticipazioni spagnole delle prossime puntate finali che andranno in onda su Canale 5, rivelano che ci sarà la fatidica resa finale dei conti tra Genoveva e Felipe.

I due coniugi, dopo essersi detti addio, si ritroveranno a vivere un momento di grande intensità, durante il quale la perfida e astuta signora di Acacias, ormai in punto di morte, chiederà perdono a Felipe per tutte le cattive azioni che ha compiuto nel coso di questi anni. La reazione dell'avvocato, però, non sarà delle migliori.

Anticipazioni spagnole sul finale di Una Vita: Genoveva ritrova la figlia

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate spagnole finali di Una Vita rivelano che Genoveva ritrova sua figlia Gabriela, la quale metterà piede ad Acacias dopo che sua madre l'aveva abbandonata da piccola.

Genoveva, infatti, per non occuparsi di quella bambina, la lasciò alle cure di una zia che l'ha allevata e cresciuta. Adesso che Gabriela è diventata adulta, deciderà di mettersi sulle tracce di sua madre e quindi arriverà ad Acacias.

La ragazza, in un primo momento, fingerà di essere interessata a recuperare il rapporto con sua mamma e a mettere da parte l'astio che ha provato nei suoi confronti.

Genoveva, in punto di morte, chiede di rivedere Felipe

Insomma Gabriela fingerà di voler rimettere insieme i cocci del suo rapporto con Genoveva ma questa non sarà la sua vera intenzione.

Le anticipazioni spagnole della soap opera Una Vita, infatti, rivelano che il vero scopo di Gabriela è quello di riuscire a mettere le mani sul ricco patrimonio di sua madre e, in questo modo, diventare la nuova signora di Acacias 38.

In maniera graduale, Gabriela comincerà ad avvelenare sua mamma, in modo tale da poter riuscire a d arrivare al suo intento.

Le condizioni di salute di Genoveva peggioreranno sempre più, fino a quando la dark lady non si renderà conto che ormai le resta pochissimo da vivere.

Felipe non perdona Genoveva: anticipazioni Una Vita trame spagnole finale

A quel punto, chiederà a sua figlia di poter avere un ultimo incontro col suo ex marito Felipe. Quest'ultimo, nonostante l'astio nei confronti della sua ex, si presenterà a casa della donna.

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che, nel finale di sempre, la dark lady chiederà perdono a Felipe per tutte le cattive azioni e per il male che gli ha causato nel corso di questi anni, tanto da rendergli la vita impossibile.

Parole forti che colpiranno il cuore di Felipe anche se, l'avvocato, non riuscirà a perdonare la sua ex moglie neppure in punto di morte.

Genoveva, quindi, non otterrà l'agognato perdono da Felipe e morirà poco dopo tra le braccia della perfida figlia Gabriela.

Insomma un finale decisamente amaro per la dark lady di Acacias 38, che uscirà in scena in maniera a dir poco tragica negli ultimi episodi di sempre della soap Una Vita.

Si avvicina il gran finale di sempre della soap Una Vita

La soap, infatti, chiuderà per sempre i battenti dopo diverse stagioni di grande successo che hanno permesso al pubblico di Canale 5 di appassionarsi alle vicende dei vari abitanti di Acacias 38.

In Italia, la messa in onda del gran finale di sempre di Una Vita sarebbe previsto entro il 2022: tra l'estate e l'autunno.

Mediaset, però, non resterà a lungo senza nuove soap, dato che nei mesi scorsi ha già acquistato i diritti di "Dos Vidas", una nuova soap spagnola che potrebbe prendere proprio il posto della serie con Felipe e Genoveva nella prossima stagione televisiva 2022/2023.