Tante novità sono accadute nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e Donne avvenuta il 1° marzo 2022 negli studi Elios di Cinecittà in Roma. Le anticipazioni rivelano che Gemma Galgani ha sedotto Franco con un massaggio, mentre Matteo Ranieri ha sorpreso tutti, eliminando Federica Aversano.

Uomini e Donne, registrazione 1° marzo: Matteo decide di eliminare Federica

Martedì 1° marzo si è registrata negli studi Elios di Cinecittà in Roma una nuova registrazione di Uomini e donne, dove sono accaduti numerosi colpi di scena.

Le anticipazioni riportate sul web annunciano che Matteo Ranieri è stato l'assoluto protagonista della puntata.

Scendendo nei dettagli, il tronista è uscito in esterna con Valeria, con la quale si è scambiato addirittura braccialetti e felpa.

In seguito, il ligure ha assistito al ritorno in studio di Federica, una delle sue prime corteggiatrici scese per conoscerlo. La ragazza giunta alla fine del trono di Matteo insieme a Denise aveva avuto alcuni problemi che l'avevano indotta ad assentarsi per qualche puntata dal salotto televisivo.

In studio, Matteo ha destabilizzato tutti quando ha detto a Federica di non aver sentito la sua mancanza, tanto da decidere di eliminarla. Una brutta delusione, che ha ferito la ragazza portandola ad abbandonare lo studio.

Soraya prende le difese di Federica Aversano

Nella registrazione dell'1° marzo di U&D Luca Salatino ha portato in esterna Lilli.

In questo frangente, il tronista e la corteggiatrice si sono lasciati andare ad un appassionato bacio. Una visione, che ha mandato su tutte le furie Soraya, intervenuta nel frattempo in difesa di Federica. La ragazza, infatti, ha affermato che l'Aversano è addirittura scoppiata a piangere per colpa di Matteo.

Parole, che hanno trovato d'accordo Luca, il quale ha detto di non capire il comportamento di Matteo.

Alla discussione si è unito anche Gianni Sperti, che ha accusato Ranieri di non avere ancora le idee chiare. Maria De Filippi, a questo punto, ha pregato il giovane di recarsi nel backstage a parlare con Federica dopo averlo visto molto pensieroso.

Gemma fa un massaggio succinto a Franco

Poi è toccato il turno dei protagonisti del trono over, dove Gemma Galgani è tornata a far parlare di sé.

In particolare, la dama di Torino ha lasciato senza parole il pubblico in studio. La donna, infatti, si è cimentata in un massaggio succinto su Franco dopo aver fatto entrare un lettino per massaggi in studio.

Continuano le tensioni tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza. La bresciana ha ammesso di non fidarsi ancora del tutto del cavaliere. Nonostante questo, i due si sono lasciati andare ad un ballo in mezzo allo studio in segno di pace. Alla fine, la coppia ha deciso di vedersi per passare un weekend insieme.