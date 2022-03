Per chi ha amato Can Yaman grazie alle serie in lingua turca, presto potrà rivederlo all'opera nel suo Paese. Dopo l'impegno con Viola come il mare su Canale 5, l'attore volerà in Turchia per le riprese di una serie destinata alla piattaforma Disney Plus. Per ora si parla solo di indiscrezioni, ma pare che Can Yaman potrebbe iniziare le riprese già il prossimo aprile. Al suo fianco ci saranno due attrici, ma i nomi delle protagoniste sono ancora top secret.

Can Yaman presto in Turchia per le riprese della serie di Disney Plus

Can Yaman molto presto tornerà a recitare in Turchia, è questa la notizia che da alcune settimane trapela dalla stampa turca.

Infatti l'attore avrebbe firmato un contratto con Disney Plus per una serie di prossima produzione. All'inizio le indiscrezioni davano Can Yaman sul set già tra febbraio e marzo, ma i numerosi impegni che lo legano all'Italia avrebbero costretto la produzione a posticipare le riprese. Infatti il cast della serie dovrebbe ritrovarsi sul set ad aprile.

Della trama non si sa ancora nulla, solamente che oltre a Can Yaman ci saranno due attrici protagoniste, una turca e una straniera. Per quanto riguarda quest'ultima, pare che si tratti di una star di "fama mondiale". Non sono stati fatti ancora dei nomi e le trattative sarebbero ancora in corso. Le riprese della serie, diretta da Uluç Bayraktar e sceneggiata da Kerem Deren, dovrebbero durare per circa quattro mesi.

Non si sa quando la serie verrà rilasciata nella piattaforma digitale, anche se il debutto di Disney Plus in Turchia è previsto per l'estate del 2022.

Viola come il mare debutta l'11 marzo su Canale 5

Ora Can Yaman deve ancora pensare al debutto di Viola come il mare, la serie prodotta da Lux Vide che lo vede per la prima volta protagonista in una produzione tutta italiana.

Recentemente il cast della serie è stato a Palermo per ultimare le riprese della prima stagione. Infatti Viola come il mare narra la storia di Viola (Francesca Chillemi), una giornalista romana trapiantata a Palermo, affetta da una sinestesia cromo-musicale, ovvero associa colori e suoni alle persone. Dopo la morte di una ragazza, Viola tirerà fuori il suo talento investigativo.

Andrà alla ricerca della verità e nel suo cammino incontrerà il poliziotto Francesco Demir (Can Yaman), con cui nascerà una storia d'amore.

Il debutto della serie è previsto per venerdì 11 marzo su Canale 5 e accompagnerà il pubblico Mediaset per sei prime serate. Rtl 102, 5, Radio Zeta e Rtl 102,5 News seguiranno l'esordio in tv di Viola come il mare e durante la giornata dell'11 marzo andranno in onda nelle tre radio alcuni speciali che coinvolgeranno anche i protagonisti della serie.