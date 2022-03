Tante novità accadranno nel corso delle nuove puntate di Uomini e donne, in programma nelle prossime settimane su Canale 5.

Le anticipazioni che arrivano dalle riprese avvenute il 19 marzo negli studi Elios di Cinecittà in Roma rivelano che Gemma Galgani si è scambiata un bacio appassionato con Franco. Ida Platano, invece, è tornata single dopo la fine della storia con Alessandro.

Ieri 19 marzo è registrata stata negli studi Elios una nuova puntata di Uomini e Donne, nella quale sono accaduti numerosi colpi di scena.

Le anticipazioni delle nuove riprese annunciano che Gemma Galgani è tornata protagonista delle dinamiche del dating show di Maria De Filippi. La dama di Torino, infatti, ha fatto parlare di sé per il suo rapporto con Franco, il nuovo cavaliere che sta attualmente frequentando. In particolare Galgani ha nuovamente ceduto alla passione nel corso di un'esterna: i due si sono scambiati un bacio appassionato, che non è passato di certo inosservato al pubblico in studio.

Giovanna, invece, ha provato uno dei dispositivi acustici messi a disposizione da una ditta specializzata contattata dalla redazione dopo che alcuni cavalieri e dame avevano presentato dei problemi di udito.

Nella registrazione di U&D avvenuta lo scorso 19 marzo e in programma nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5, c'è stato spazio anche per le vicende sentimentali di Ida Platano, tra le dame più chiacchierate del trono over.

In particolare la parrucchiera di bresciana ha definitivamente chiuso la storia con Alessandro dopo aver messo in discussione il loro rapporto.

Per questa ragione, i due hanno scelto di separare immediatamente le rispettive strade per gettarsi in nuove conoscenze.

In seguito, Maria De Filippi ha deciso di presentare la nuova tronista, una ragazza di nome Veronica, pronta a cercare l'amore davanti alle telecamere di Canale 5.

Inoltre, si è parlato di Matteo Ranieri, protagonista di un trono "travagliato" che sta appassionando il pubblico di Canale 5. A tal proposito, sono state mandate in onda alcune esterne con protagonista il tronista insieme alle sue corteggiatrici Valeria e Federica. Il ligure si è lasciato andare a un bacio con entrambe le ragazze, che si stanno mettendo in gioco per conquistare il suo cuore.

A quanto trapelato, la giovane Averzano ha dimostrato di essere molto delusa dal comportamento del tronista quando ha riservato lo stesso trattamento pure alla sua rivale, insomma - a quanto pare - Ranieri continua ad avere le idee poco chiare riguardo la scelta finale.