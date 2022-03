L'ospitata di Sossio Aruta e Ursula Bennardo nella puntata di Uomini e donne trasmessa il 28 febbraio 2022, ha suscitato reazioni diverse nel pubblico. Sul web molti utenti hanno criticato l'ex dama per essere ricorsa un po' troppo alla chirurgia estetica. Molti hanno notato il cambiamento del viso di Ursula rispetto alla sua ultima apparizione in tv. 'Irriconoscibile' si legge sui social. Sossio invece, ha raccontato di essere stato deriso da qualcuno a causa del suo lavoro.

Ursula e Sossio ospiti a U&D: lei attaccata sui social

Una delle coppie storiche nata al Trono Over di Uomini e donne é tornata in studio per la gioia di molti telespettatori.

Si tratta di Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Insieme da quattro anni, il loro amore è stato coronato dalla nascita della piccola Bianca. La coppia lo scorso autunno ha attraversato una crisi, fortunatamente risolta. Anche a causa di questo, i due hanno posticipato il matrimonio inizialmente previsto per il 2022. Ma a colpire parte dei telespettatori è stato l'aspetto fisico di Ursula. In molti infatti, hanno notato il cambiamento dell'ex dama. Il suo viso appare cambiato rispetto alle sue ultime apparizioni in tv. Cosa è successo a Ursula? Già tempo fa, i fan più attenti avevano accusato Ursula di essere ricorsa forse in po' troppo alla chirurgia estetica. Accusa che dopo l'ospitata a Uomini e donne è riemersa prepotentemente.

Troppi ritocchini per Ursula? Gli utenti: 'È irriconoscibile'

Sui social infatti, molti utenti hanno criticato Ursula per il fatto di aver esagerato con i ritocchini. "Ma io non capisco perché ridursi così" si legge sul web. Un altro utente scrive: "Ma Ursula cosa ha fatto al viso è un’altra persona". Ciò testimonia come il pubblico sia rimasto spiazzato nel rivedere Ursula così cambiata.

"Ursula è irriconoscibile" si legge ancora. Il cambiamento è più che evidente, anche se la diretta interessata non ha mai voluto replicare sul presunto abuso della chirurgia estetica.

Sossio deriso per il suo lavoro: il racconto a U&D

In attesa di sapere se Ursula replicherà ai commenti apparsi sul web, il suo compagno Sossio, nello studio di Maria De Filippi ha svelato di aver partecipato insieme a Giorgio Manetti al film Uno strano weekend al mare.

Una rivelazione commentata in modo divertito da Gianni Sperti. Il compagno di Ursula ha poi raccontato un retroscena riguardo la sua attività lavorativa. Attualmente gioca a livello amatoriale in una squadra di calcio e lavora in un distributore di benzina. Ebbene, proprio qui, è stato a volte deriso da alcuni clienti. Qualcuno forse non riesce a capire per quale motivo un personaggio noto come lui si sia messo a fare un lavoro umile come il benzinaio. Fortunatamente, a detta di Sossio, ci sono persone che invece non gli fanno pesare questa cosa e, quando lo riconoscono, gli chiedono un autografo o un selfie.