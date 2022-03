Durante la puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 28 febbraio, Antonio Medugno ha deciso di ritirarsi dal gioco. Il giovane ha voluto comunicare la sua decisione in diretta ad Alfonso Signorini, che ha cercato di calmarlo in confessionale, provando a convincerlo a restare nella casa. Il padre Vincenzo e il fratello Michele sono intervenuti per cercare di far ragionare il ragazzo. Le motivazioni della sua decisione riguardano il disturbo alimentare di cui ha sofferto.

La sofferenza di Antonio Medugno

Antonio Medugno sta dimostrando tutta la sua educazione e la sua dolcezza all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Nella diretta del 28 febbraio, il ragazzo ha deciso di volersi ritirare dal gioco, proprio dopo l'eliminazione della sua grande amica Nathaly Caldonazzo. Il giovane in passato ha sofferto di disturbi del comportamento alimentare. Nonostante ad oggi sia uscito da questo problema, ha una grande paura di poterci ricadere, soprattutto dal momento che si trova in un contesto completamente diverso da quello in cui è abituato a vivere. Nelle scorse settimane lui stesso ha parlato di questo problema. Antonio ha spiegato di avere un grande timore di poter ricadere in un circolo in cui era entrato tempo fa, sottolineando che c'è solo una persona in grado di aiutarlo in questa cosa, che ovviamente ora non è lì con lui.

Antonio vuole abbandonare il GF Vip

Nella puntata del Grande Fratello Vip del 28 febbraio, Antonio ha chiesto di parlare in confessionale con Alfonso Signorini, per comunicare in diretta la sua decisione di ritirarsi dal gioco. "Ho risentito di alcune problematiche fisiche" ha spiegato Antonio al conduttore, sottolineando di non essere stato bene.

"Mi sento vulnerabile" ha aggiunto il ragazzo, spiegando che quando gli era accaduto qualche anno fa aveva attraversato un brutto momento, che non vuole assolutamente rivivere. "Ho paura di ricadere nel baratro" ha aggiunto Medugno, visibilmente preoccupato. Tutta questa sua paura lo ha spinto a prendere la decisione di ritirarsi dal gioco.

Medugno non si è ritirato

A convincerlo a non ritirarsi dal gioco sono stati il padre Vincenzo e il fratello Michele. "Amore non mollare" gli ha detto il papà, aggiungendo che fuori c'è tanta gente che lo ama e che desidera che lui continui questo percorso. Le parole della sua famiglia lo hanno convinto a restare. Signorini ha sottolineato che sicuramente una delle sue paure riguardava anche quello che accadeva fuori, visto che lui contribuisce al sostentamento della famiglia. "Se fuori è tutto a posto, resto" ha annunciato alla fine Antonio, un po' più sollevato. Sicuramente l'eliminazione di Nathaly Caldonazzo non lo ha aiutato. I due erano molto legati e lui vedeva in lei un punto di riferimento, che gli dava la forza per andare avanti.