La puntata di Uomini e donne del 1° marzo si è aperta con siparietto dedicato a Gemma Galgani. La dama del trono over, volto di punta del dating show, ha voluto fare un nuovo video di presentazione. Abito lungo rosso, trucco e acconciatura perfetti, Gemma ha fatto un appello affinché l'uomo giusto per lei possa finalmente giungere in trasmissione. Non appena il video è terminato, Tina Cipollari non ha perso occasione per scagliarsi ancora una volta contro la sua "nemica", gelandola con affermazioni molto dure.

Il nuovo video di presentazione della dama torinese

Gemma non si arrende: nonostante i dodici anni di permanenza a Uomini e Donne e le numerose frequentazioni finite purtroppo male, la torinese ha intenzione di trovare la sua anima gemella. E a tal proposito nella puntata di martedì 1° marzo, la dama ha voluto fare un videoclip per illustrare ai suoi potenziali pretendenti le qualità che possiede. Questa scelta ha scatenato il fastidio di Tina, la quale ha preso immediatamente la parola per criticare aspramente Galgani.

"Gemma, nonostante tutte queste tue qualità che sbandieri da anni…Non ti vuole nessuno", ha detto Cipollari alla dama che invece era entusiasta del suo videoclip. "Non piaci, fattene una ragione", ha affondato il colpo l'opinionista che anche questa volta c'è andata giù pesante.

Cosa avrà pensato la sorella di Gemma che di recente aveva espresso il suo disappunto per il modo in cui Tina si rivolge alla dama del parterre femminile? Sta di fatto, che quest'ultima ha preso la parola per difendere la sua scelta.

La replica di Galgani: 'Volevo farmi conoscere per la mia essenza'

"Voglio far capire che sono dinamica, sportiva e romantica.

Volevo farmi conoscere per la mia essenza" ha replicato Gemma che spera con questo suo ultimo gesto di poter vedere scendere un nuovo cavaliere per lei. Non solo, in difesa di Galgani è intervenuta anche Ida Platano, amica della torinese, la quale in ogni caso ha saputo difendersi benissimo da sola.

Ida ha affermato che è un bene che Gemma continui a credere nell'amore nonostante le delusioni.

Tina, come una furia, ha avuto qualcosa da ridire anche sulla Platano, Cipollari ha detto che lei sta seguendo le orme dell'amica, non giungendo mai a una conclusione positiva nelle sue relazioni. Insomma, Cipollari le ha cantate a entrambe, ma c'è da giurare che né Ida né tantomeno Gemma si lasceranno abbattere dalle critiche. D'altra parte, la dama di Torino ormai è abituata ai battibecchi con la vulcanica opinionista con cui da anni non trova più un punto d'accordo. Chissà se poi i fatti daranno ragione all'una all'altra: il video attirerà nuovi cavalieri? La risposta nelle prossime registrazioni di Uomini e Donne.