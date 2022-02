Gemma Galgani è certamente uno dei volti di punta del trono over di Uomini e donne: la dama torinese da più di dieci anni è alla ricerca dell'amore e ha donato ai telespettatori del dating show molti momenti di romanticismo e passione. Eppure, nonostante i tanti anni all'interno del programma, Gemma non riesce a trovare un punto d'accordo con Tina Cipollari, con la quale gli scontri sono all'ordine del giorno. A difendere la dama è intervenuta stavolta la sorella Silvana, che ha rilasciato delle dichiarazioni al Magazine ufficiale del programma, raccontando la vita della torinese prima di approdare in tv e ha messo in chiaro il suo pensiero nei riguardi della Cipollari.

Silvana Galgani attacca l'opinionista: 'Non si comporta bene'

''Ci sono dei momenti in cui devo spegnere la televisione. Per Tina'', ha detto schiettamente Silvana parlando dell'esperienza della sorella a Uomini e Donne al magazine. Inizialmente, le avventure di Gemma a Canale 5 erano seguite da tutta la famiglia con entusiasmo ma le numerose liti con la Cipollari mettono in apprensione gli affetti della Galgani. ''Lei non si comporta bene nei confronti di mia sorella, le dice delle cose – forse qualche volta anche giuste – ma con modi e toni che non tollero'', ha proseguito Silvana, che ha aggiunto anche che i toni aggressivi della bionda opinionista non sono per nulla giusti.

''Mi addolora anche quando la svilisce'', ha proseguito la sorella della torinese che ha raccontato di aver conosciuto Tina durante il fidanzamento con Ennio.

Inizialmente, l'opinionista le era molto piaciuta, ma poi qualcosa è cambiata con l'arrivo di Giorgio Manetti. E a proposito dell'ex cavaliere fiorentino, Silvana ha detto che ha tirato un sospiro di sollievo quando Gemma lo ha lasciato, poiché la vedeva disposta a tutto per quell'uomo e per lei non era un atteggiamento giusto, in quanto non la vedeva 'più padrona di se stessa'.

Gemma attraverso gli occhi della sorella

Silvana, inoltre, ha voluto raccontare a Uomini e Donne Magazine come era la sorella prima di arrivare al dating show. Se è vero che con i suoi affetti è gelosa, è vero anche che è sempre attenta e premurosa con le persone a cui tiene. Durante gli anni dell'adolescenza, Silvana ha dovuto affrontare una malattia che la portava spesso a ricoveri e degenze ospedaliere lunghe ma Gemma non l'ha mai lasciata sola e si è sempre occupata di lei affettuosamente.

''La consideravo un mito: era molto bella – lo è ancora – ma soprattutto piena di vita, sempre al centro dell’attenzione'', ha proseguito poi Silvana che ha esaltato le qualità di Gemma. E chissà se adesso che conosce qualche particolare in più sulla sua 'nemica', Tina non decida di approcciarsi in maniera diversa alla torinese che non ha alcuna intenzione di smettere di cercare l'amore.