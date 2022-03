Manca sempre meno all'inizio di Ultima Fermata: il nuovo docu-reality firmato Fascino prenderà il via mercoledì 23 marzo su Canale 5 in prima serata. A darne notizia ufficiale è il promo che va già in onda in tv in questi giorni, presentato dalla voce di Simona Ventura. Sarà lei, come confermato sul suo profilo Instagram, la 'testimone' delle coppie che si metteranno in gioco per prendere una decisione molto difficile. I protagonisti si troveranno davanti ad un bivio: porre fine alla loro relazione o dare un'altra possibilità al loro legame.

Il nuovo programma di Canale 5 scalda i motori

Doveva prendere vita nel 2017 ma poi per diversi motivi ha subito uno stop: adesso il progetto di Ultima Fermata è pronto per animare le serate di Canale 5. Il nuovo programma, che vede tra gli autori anche Raffaella Mennoia, vedrà delle coppie in crisi profonda giocarsi l'ultima carta prima di decidere se chiudere con il proprio partner o andare avanti. Al contrario di Temptation Island, altro docu-reality della Fascino, i protagonisti saranno solo coppie conviventi o sposate, ma in ogni caso si parlerà di sentimenti che si trascinano "stancamente" da tanto tempo.

Il programma, che fa riferimento a diverse metafore legate al mondo ferroviario, permetterà di capire a coloro che si metteranno in gioco se la relazione può essere rimessa in carreggiata o se non sia giunto il caso di 'scendere dal treno' per intraprendere percorsi di vita differenti.

Al momento, seguendo con attenzione la pubblicità, si possono leggere i nomi di sei partecipanti. Quindi ci dovrebbero essere almeno tre coppie, ma non è chiaro se alla fine ve ne saranno di più.

I nomi dei primi protagonisti del docu-reality

Adriana e Jonathan, Valeria e Maurizio, Samuel e la compagna (di cui non è visibile per intero il nome), nell'ambito di questo nuovo docu-reality, vivranno un periodo che consentirà loro di capire se il loro amore può ancora affrontare e superare gli ostacoli.

Attualmente non si conosce ancora il meccanismo preciso della trasmissione, ma è ormai certo che a seguire le coppie ci sarà Simona Ventura, che nei giorni scorsi ha ringraziato pubblicamente Maria De Filippi.

Ventura ha voluto inoltre dire grazie a Rai 2, rete per la quale lavora attualmente, per il 'prestito' concesso a Mediaset e che le ha consentito di accettare la proposta di De Filippi.

Quest'ultima ha voluto puntare sulla conduttrice di Chivasso, così come aveva fatto per la prima edizione di Temptation Island Vip.

Adesso non resta che attendere per conoscere funzionamento e personaggi di Ultima Fermata: il pubblico dovrà pazientare poco più di una settimana, chissà che nel frattempo non arrivino ulteriori notizie ufficiali sul docu-reality.