Dopo tanta attesa, partirà finalmente a fine marzo Ultima Fermata; la data più probabile è il 23 marzo. Il docu-realty targato Fascino offre alle coppie in crisi la possibilità di mettersi in gioco per decidere alla fine del loro percorso se dare un'altra possibilità alla loro relazione o chiudere per sempre. Si sa poco sul nuovo programma ma ad oggi Davide Maggio ha svelato un particolare nuovo che riguarda la conduzione. Sarebbe infatti stata scelta la voce, ma anche il volto fuori campo, che narrerà le vicende delle coppie protagoniste: si tratta di Simona Ventura.

Sarebbe stata scelta 'Super-Simo' per il nuovo programma della Fascino

Manca davvero poco al debutto di Ultima Fermata: la stagione primaverile di Canale 5 vedrà i sentimenti ancora una volta protagonisti. Alcune coppie, non è ancora noto il numero preciso, capirà attraverso un percorso televisivo se la propria relazione merita un'altra chance. A differenza di Temptation Island, che prevede da regolamento la partecipazione solo di fidanzati senza figli in comune, le condizioni per accedere al docu-reality sono ben diverse: solo sposati la cui storia è quasi al capolinea.

Fino a qualche tempo fa, i nomi in lista per la conduzione erano quelli di Giulia De Lellis e Stefano De Martino. Ma in realtà, a sbaragliare la concorrenza sarebbe stata Simona Ventura: la conduttrice di Chivasso inoltre, non presterebbe solo la sua voce ad 'Ultima Fermata', ma anche il suo volto.

In ogni caso, la conduttrice non dovrebbe interagire con le coppie.

Le precedenti esperienze di Ventura su Canale 5

La scelta di puntare su 'Super-Simo' sarebbe stata di Maria De Filippi che ha già avuto modo di lavorare con la collega. Infatti, la prima edizione di Temptation Island Vip fu condotta proprio dalla Ventura nel 2018 e nei due anni precedenti, la conduttrice aveva condotto Selfie - Le cose cambiano sempre sulla rete ammiraglia Mediaset.

Certo, si tratta di una nuova sfida per Simona, che avrà il delicato compito di raccontare la crisi delle coppie e in seguito anche il percorso che potrebbe portare alla separazione definitiva di persone che hanno alle spalle un matrimonio e una vita coniugale, magari con la presenza di figli. Il tutto sarà reso più difficile dal fatto che non si potranno avere contatti con i protagonisti. Tra un paio di settimane, se la notizia fosse confermata, i telespettatori potranno vedere come Ventura saprà integrarsi con questa modalità di conduzione.