Nell'episodio di Un posto al sole di lunedì 14 marzo avverrà qualcosa di decisamente sorprendente. Raffaele Giordano, dopo aver litigato aspramente con Ornella, passerà la serata con un'altra donna. Il portiere di Palazzo Palladini troverà in Elvira una compagna comprensiva capace di ascoltare i suoi problemi e i due entreranno così subito in sintonia. Dopo aver bevuto qualche bicchiere di vino, Giordano accompagnerà la mamma di Samuel a casa e sarà in quel momento che i due si avvicineranno "pericolosamente".

Un posto al sole, puntata del 14 marzo: Raffaele passa la serata con Elvira

Raffaele (Patrizio Rispo) litigherà furiosamente con sua moglie a causa dell'imminente partenza di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli). La sera successiva alla lite, l'uomo si recherà al Vulcano per partecipare al corso per sommelier tenuto da Elvira (Giusi Cataldo). Quest'ultima noterà che l'uomo è giù di morale e si offrirà di ascoltarlo offrendogli da bere.

Complice qualche bicchiere di troppo, Raffaele inizierà a raccontare alla donna tutto quello che è successo, dalle sue ansie per il figlio alle incomprensioni con la moglie. La donna lo ascolterà con interesse e gli offrirà tutto il sostegno morale possibile. A fine serata, il portiere di Palazzo Palladini si offrirà di accompagnare la mamma di Samuel a casa per ringraziarla della serata e, proprio dinanzi al portone, i due avranno un momento di forte vicinanza.

Upas, anticipazioni: il dubbio sul tradimento di Raffaele

Le trame si fermano a quel punto e non rivelano se tra i due accadrà qualcosa di concreto. Le foto promozionali, che stanno girando in questi giorni, sembrano suggerire che possa esserci almeno un bacio, ma non c'è nessuna certezza a riguardo. Non è esclusa la possibilità che i due trascorrano la notte assieme.

Le successive anticipazioni rivelano infatti che Ornella (Marina Giulia Cavalli), tornata da lavoro, scoprirà che suo marito non è rincasato. Purtroppo mancano i riferimenti temporali, perché se la dottoressa Bruni fosse tornata dal turno di notte, la situazione risulterebbe decisamente più grave.

C'è da considerare anche un altro punto.

A quanto pare Raffaele rimarrà scosso e si pentirà di quanto accaduto. Aver trascorso la serata con una bella donna a bere del vino e parlare della sua vita potrebbe essere, sicuramente, un motivo sufficiente per sentirsi in colpa, ma non è da escludere che i due possano essere andati oltre.

Un posto al sole, trame marzo: il ritorno di Viola

Nelle prossime puntate di Upas, in onda nella seconda metà di marzo, ci sarà l'atteso ritorno di Viola (Ilenia Lazzarin). Il suo ingresso avverrà quindi in concomitanza della crisi tra sua madre e Raffaele.

La ragazza potrebbe quindi avere un importante peso come intermediaria tra i due. Al momento non ci sono molti dettagli, ma questa storyline promette diversi colpi di scena.