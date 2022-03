A pochi giorni dalla finalissima di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha detto la sua sui concorrenti e non ci è andato leggero. "Più stupidi che razzisti" si è lasciato sfuggire il conduttore, commentando i tanti scivoloni di questa edizione, tra frasi omofobe, razziste e quant'altro e che tanto hanno indignato il pubblico. Secondo il giudizio di Signorini inoltre, i Vipponi non avrebbero autoironia. Insomma, prendono troppo tutto sul serio.

Alfonso spara a zero sui gieffini: 'Più stupidi che razzisti'

Manca pochissimo alla finale di questa lunghissima edizione del Grande fratello Vip.

Lunedì 14 marzo il pubblico conoscerà il nome del vincitore o della vincitrice, che si porterà a casa il montepremi di 100 mila euro, di cui la metà andrà in beneficenza. A pochi giorni dalla fine del reality, il conduttore Alfonso Signorini, ha rilasciato un'intervista al Corriere della sera, dove ha parlato del programma e dei suoi concorrenti che, anche quest'anno, sono stati al centro di molte polemiche. Molti gli scivoloni di cui si sono resi protagonisti i gieffini, con molte esternazioni di dubbio gusto. Lo stesso Signorini era stato costretto ad intervenire ad un certo punto del percorso, per parlare a tutti quanti, visto che la situazione stava sfuggendo di mano. In quell'occasione, Alfonso aveva voluto dare un consiglio ai concorrenti: "Uscite piuttosto che dare il peggio di voi stessi".

Ricordando quel momento, Signorini ha aggiunto: "Alcuni concorrenti sono più stupidi che razzisti".

Gf Vip, Signorini fa un bilancio: 'Volevo un’edizione che fosse più spregiudicata'

Di certo questa edizione del Gf Vip è stata molto diversa dalle precedenti. In passato fiocca vano le squalifiche per ogni parola fuori posto. In questa sesta edizione gli autori sono stati molto più elastici e questo proprio su richiesta di Alfonso Signorini.

Proprio il conduttore al Corriere della Sera ha dichiarato: "Volevo un’edizione che fosse più spregiudicata". Così è stato, anche se effettivamente, pure Alfonso si è reso conto che alcune espressioni dei concorrenti di quest'anno sono state effettivamente fuori luogo. A sua discolpa, Signorini ha però precisato che lui e la squadra autorale hanno comunque cercato di distinguere ciò che era veramente ingiurioso, da ciò che invece è frutto dell'esasperazione o della stupidità.

Una cosa non facile, visto che poi i social a detta del conduttore "trasformano tutto in un caso nazionale".

Stoccata di Signorini ai gieffini: 'Non hanno autoironia'

Un'edizione non facile da gestire per Alfonso Signorini. Ora che ormai si è giunti quasi alla fine, il conduttore si e lasciato andare e ha detto ciò che pensa dei concorrenti. Non ci è andato leggero e ha lanciato stoccate velenose, sostenendo che nessuno di loro ha in sé la dote dell'autoironia. Questo rende i Vipponi 'pesanti' e quindi incapaci di vivere con più leggerezza. Infatti, i concorrenti, a detta di Signorini, si prendono troppo sul serio. Un peccato, secondo il direttore di Chi, visto che la leggerezza dovrebbe essere il segreto della vita. Rispondendo ad una domanda su Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, le due opinioniste del Gf Vip, Signorini ha confermato ciò che già tutti sanno. Le due non si amano proprio.