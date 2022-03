Inizia una nuova settimana di programmazione per Un Posto al sole, con le anticipazioni dal 21 al 25 marzo delle puntate in onda su Rai 3 alle 20:45 e in replica su RaiPlay. C'è tanta tensione a Palazzo Palladini e in particolare alla Terrazza. Micaela vuole a tutti i costi portare Jimmy a Berlino, nonostante il parere contrario di Niko, Renato e Giulia.

Nel frattempo, Nunzio ha capito che Chiara ha ricominciato a fare uso di sostanze, non mantenendo fede alla sua promessa. A peggiorare la situazione, il fatto che Lara l'abbia beccata in bagno, cogliendola sul fatto.

Ora, la spietata imprenditrice può usare questo scomodo segreto per metterla al tappeto.

Occhio ai nuovi episodi di Upas, perché Bianca si infilerà in un gioco pericoloso all'insaputa della sua famiglia, iniziando a compiere gesti incomprensibili e spiazzanti. Il primo sarà ai danni di Silvia.

Un Posto al sole puntate settimana 21-25 marzo 2022

Tempi difficili per i protagonisti della soap Un Posto al sole: le anticipazioni della settimana raccontano che Niko prende un'iniziativa alquanto inaspettata, spiazzato dal comportamento di Manuela. Anche Susanna inizierà a capire che la giovane Cirillo nasconde qualcosa.

Micaela sta vivendo un momento molto difficile e trova supporto in Serena e Filippo, che cercano come possono di farle coraggio esortandola a combattere.

Un gradito ritorno farà felici i telespettatori di Upas: Viola rientra a Napoli ma si deve confrontare con la crisi coniugale di Raffaele e Ornella. Per lei non sarà affatto facile.

Chiara bersaglio di Roberto e Lara

Continuando con le anticipazioni di Un Posto al sole della prossima settimana, vedremo Chiara nelle mani di Roberto e Lara, che hanno scoperto il suo scottante segreto.

Ormai, la giovane Petrone è scivolata in un tunnel senza uscita e, come se non bastasse, Nunzio è sempre più distante, deluso dalle sue bugie.

Nel frattempo, Niko affronta Manuela, intimandole di smettere di provocarlo e di tormentare Susanna. Le sue saranno parole al vento.

Si avvicina la prima volta per Samuel e Speranza, che chiede aiuto a Mariella per organizzare una serata speciale degna del grande momento.

Un'oscura minaccia si insinua nella vita di Bianca, spoiler Upas

Attenzione alle nuove puntate di Un posto al sole, in particolare per quanto riguarda Bianca: una minaccia si insinua nella sua vita, senza che Franco e Angela se ne accorgano. La ragazzina spiazza tutti con un'azione incomprensibile ai danni di Silvia. Che cosa le sta succedendo? Questo sarà solo il primo di una serie di comportamenti aggressivi e pericolosi che metterà in atto.

Infine, vedremo Nunzio avvicinarsi a Rossella, sempre più in crisi con Riccardo. Nonostante ciò, continuerà a soffrire per quanto sta succedendo a Chiara, nelle mani di Ferri e Lara e in balia della sua dipendenza.