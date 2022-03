Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole e le anticipazioni del 28 marzo rivelano che non mancheranno i colpi di scena. In particolar modo, nel corso dell'episodio che sarà trasmesso lunedì sera su Rai 3, Ornella e Raffaele continueranno a essere ai ferri corti.

Spazio poi alle vicende di Bianca, che si ritroverà vittima di un gioco pericoloso, che potrebbe avere delle pesanti conseguenze anche sull'ambito familiare.

Ornella ai ferri corti con Riccardo: anticipazioni Un posto al sole 28 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova puntata di Un posto al sole che verrà trasmessa lunedì 28 marzo in prima visione assoluta su Rai 3 rivelano che la situazione per Ornella diventerà sempre più difficile da gestire non solo in casa ma anche sul lavoro.

La donna, infatti, si ritroverà al centro dell'ennesima discussione accesa con Riccardo Crovi: i due saranno ai ferri corti in ospedale e tutto questo finirà per rendere ancora più nervosa Ornella. In questi giorni, infatti, la dottoressa è già fortemente provata dalla situazione familiare molto tesa che sta vivendo, dovuta alla crisi e al conseguente allontanamento da suo marito Raffaele.

Viola organizza una cena per Raffaele e Ornella

Ebbene, dopo il suo ritorno in città, Viola deciderà di prendere in mano le redini della situazione. Le anticipazioni della soap opera di lunedì 28 marzo rivelano che Viola, assieme al fratello Patrizio, deciderà di organizzare una cena chiarificatrice tra sua mamma Ornella e Raffaele.

In questo modo, infatti, i due ragazzi sperano di poter dare loro una mano e aiutarli così a ritrovare il sereno e l'armonia dopo un periodo di grande difficoltà, in cui sembra che stiano prendendo due strade differenti. Questo gesto da parte dei due ragazzi, riuscirà a far sì che tra Ornella e Raffaele ritorni di nuovo il sereno?

Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi.

Bianca in pericolo: anticipazioni Un posto al sole del 28 marzo

E poi ancora, le anticipazioni della prima puntata di Un posto al sole in programma nella settimana 28 marzo - 1 aprile 2022 rivelano che si tornerà a parlare anche di Bianca. La figlia di Franco e Angela, infatti, si ritroverà sempre più succube della pericolosa web challenge alla quale sta partecipando e che potrebbe avere delle conseguenze del tutto inaspettate.

Spazio poi alle vicende di Guido: gli spoiler della puntata di lunedì 28 marzo rivelano che l'uomo verrà messo in guardia dalla sua amica Silvia, circa un collaboratore che potrebbe essere in realtà un ladro. Ecco allora che Guido comincerà ad avere dei dubbi su questa persona, temendo che possa avere davvero le "mani lunghe", così come sostiene Silvia.