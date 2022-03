Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera napoletana 'Un posto al sole', che racconta l'amore, le passioni e i dolori di un gruppo di condomini residenti in un palazzo di Posillipo. Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 14 al 18 marzo 2022, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:45. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla sintonia nata fra Raffaele ed Elvira, sulla delusione di Samuel per aver perso il posto di lavoro a favore di Nunzio, sul ritorno di Marina a Napoli, sulla nuova crisi di Chiara e sulla gelosia di Lara.

Patrizio lascia Napoli

Le anticipazioni di 'Un posto al sole' ci segnalano che Raffaele si scontrerà duramente con Ornella a causa di Diego, per poi sfogarsi con Elvira. Lo scambio di confidenza fra i due farà accrescere ancora di più il loro legame, un legame che li spingerà a trascorrere una piacevole serata insieme.

Nel frattempo, Ornella cercherà di aiutare Patrizio e Samuel a risolvere i loro problemi. In seguito, la situazione di quest'ultimo peggiorerà notevolmente quando scoprirà di non essere stato scelto per diventare il nuovo chef del Caffè Vulcano al posto dell'amico. A sorpresa, Marina e Fabrizio ritorneranno inaspettatamente a Napoli, scoprendo che, in loro assenza, sono successe tantissime cose di cui loro non erano a conoscenza.

Lara gelosa di Marina

Nunzio sarà molto impegnato nella scelta dell'abito perfetto da indossare ad un evento mondano a cui dovrà partecipare insieme a Chiara. Sarà proprio in quell'occasione che il giovane si renderà conto dell'enorme differenza di ceto sociale che esiste fra lui e la sua ragazza. Nel frattempo, quest'ultima sarà nuovamente sopraffatta dalla tentazione di drogarsi a causa di alcune difficoltà incontrate sul posto di lavoro.

Ignaro di tutto, Nunzio si proporrà come nuovo chef del Caffè Vulcano, riuscendo ad ottenere il posto lasciato vacante da Patrizio. La sua fortuna farà arrabbierà moltissimo Samuel che si preparerà ad affrontarlo senza alcuna riserva. Marina avrà ancora tantissimi problemi nel gestire i comportamenti volubili ed aggressivi di Fabrizio.

Roberto verrà a sapere del loro ritorno in città nel modo peggiore possibile, scatenando la gelosia incontrollata di Lara. Più tardi, quest'ultima insieme a Ferri avrà modo di incontrare Marina, facendole notare quanto sia complesso e fragile il suo rapporto con il marito, ancora succube dei suoi repentini sbalzi di umore.

Micaela farà delle scelte riguardanti il figlio senza interpellare in nessuna maniera Niko. Le gemelle Cirillo metteranno in crisi il povero Renato a causa di una loro proposta, rischiando di far saltare all'uomo tutti i piani per la festa del papà. Più tardi, la situazione migliorerà grazie all'intervento di Manuela che troverà una soluzione capace di riportare la pace.